Папська академія теології організовує семінар про довкілля і мирний світ

Зустріч, запланована на 11 і 12 вересня в осідку Папських академій наук і суспільних наук, збере представників Церкви, підприємництва, соціального служіння і світу культури з різних частин світу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, відкриє 11 вересня в Палаці Пія IV у Ватикані, осідку Папської академії наук і Папської академії суспільних наук, міжнародний семінар на тему: «Створіння, природа, довкілля для світу миру», який триватиме до 12 вересня. Організований Радою вищих досліджень Папської богословської академії, захід включатиме чотири тематичні панелі та відбудеться за участю представників Церкви, підприємництва, соціального служіння і світу культури з різних частин світу. «Церква запитує себе та людей доброї волі, якими шляхами слід прямувати, щоб захищати та утверджувати спільне благо і співіснування в ім'я миру, добробуту людства та всього створіння», – зазначається в програмі дводенного заходу.

Під час роботи, яка буде спиратися на Послання Папи Лева XIV на Х Всесвітній день молитви в намірі турботи про створіння 2025 року, Пісню створінь святого Франциска Ассізького, енцикліку Redemptor hominis Папи Івана Павла II, роздуми про екологію людини Папи Бенедикта XVI, енцикліку Laudato si' та Апостольське напоумлення Laudate Deum Папи Франциска, доповідачі зупиняться на викликах для сучасної людини та на необхідності спільної праці для оновленого цілісного людського розвитку. Робочі сесії завершаться Євхаристійним богослужінням у базиліці Святого Петра, яке очолить єпископ Антоніо Стальяно, президент Папської академії теології, а на суботу, 13 вересня, запланована аудієнція в Папи Лева XIV.