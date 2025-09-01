Програма Папських богослужінь на жовтень 2025

Чотири Святі Меси в контексті Святого року, канонізація семи блаженних та Євхаристійна молитва зі студентами Папських університетів. Таку програму богослужінь, які очолить Папа Лев XIV у жовтні, поширило Бюро папських літургійних богослужінь.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У кожну неділю жовтня передбачене прилюдне Євхаристійне богослужіння Папи Лева XIV. Це випливає з програми на жовтень 2025 р., яку поширило Бюро папських літургійних богослужінь.

У неділю, 5 жовтня, Святіший Отець відслужить на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу з нагоди Ювілею місіонерського світу та Ювілею мігрантів. А у четвер, 9 жовтня, знову ж на площі, він очолить Євхаристійне богослужіння з учасниками Ювілею богопосвяченого життя. Через кілька днів, у неділю, 12 жовтня, на площі Святого Петра зберуться учасники Ювілею Марійської духовності, з якими Папа Лев XIV також молитиметься Святу Месу.

В неділю, 19 жовтня, на площі перед ватиканською базилікою запланована Свята Меса з нагоди канонізації семи блаженних: священномученика Ігнатія Чукралли Малояна, вірмено-католицького єпископа Мардіна, мирянина-мученика Пітера То Рота, катехита в Папуа-Новій Ґвінеї, італійської черниці Вінченци Марії Полоні, засновниці Згромадження Сестер Милосердя Верони, венесуельської черниці Марії з Гори Кармель, в миру Кармен Елени Ренділес Мартінес, засновниці Згромадження Служебниць Ісуса, італійської салезіянки с. Марії Тронкатті, венесуельського мирянина Хосе Ґреґоріо Ернандеса Сіснероса та італійського мирянина Бартоло Лонґо.

В неділю, 26 жовтня, в базиліці Святого Петра Папа очолить Святу Месу з нагоди Ювілею синодальних команд і органів участі, а наступного дня, в понеділок, 27 жовтня, – Святу Месу для студентів Папських університетів.