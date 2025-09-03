«Селище Laudato si'» – проект інклюзії та гостинності

Гостинність, сталий розвиток, приклад циркулярної економіки. Це характеристики комплексу, що займає великий простір площею 55 гектарів і який Папа Лев XIV офіційно відкриє у п'ятницю, 5 вересня. Цей проект ініціював Папа Франциск, щоб втілювати в життя принципи, викладені в енцикліці «Laudato si'».

Marco Bellizi – Ватикан

Проект, що народився великим: так можна охарактеризувати «Селище Laudato si’» в Кастель-Ґандольфо, яке у п’ятницю урочисто відкриє Папа Лев XIV. Проект від самого початку був амбітним у своїх натхненних принципах і цілях, серед яких – створення доброчесного прикладу циркулярної економіки, моделі для держав, дієцезій, великих компаній. Тому що творити спільноту, і робити це добре, поєднуючи дослідження, освіту, роботу і повсякденне життя, можливо.

Між озером і морем

Сьогодні «Селище Laudato si'» займає 55 гектарів території, яка раніше була підпорядкованою «Папським віллам» [структурі Губернаторства Держави-Міста Ватикану, що опікується літньою Папською резиденцією]. З них приблизно 30 гектарів призначені для сільського господарства, в середовищі стародавньої римської вілли Доміціана, що має незрівнянну красу і залишки великої історико-археологічної цінності (серед яких, крім чудових італійських садів, є зразок криптопортика римської епохи, унікальний за своєю довжиною, приблизно 150 метрів). У цьому місці, що ніби зависло уві сні між озером і морем, яке мирно виблискує в долині, постала інтегрована система, що складається, з одного боку, з Центру професійної освіти Laudato si’, освітньої основи проекту, а з іншого – з системи сільськогосподарського виробництва, де активно застосовуються принципи цілісної екології. У селищі протягом року будуть навчатися приблизно тисячі студентів, які будуть скеровуватися з усього світу з різних дієцезій. Частина студентів, серед яких також будуть студенти з інвалідністю, будуть працевлаштовані в ресторані, який також перебуває на стадії створення завдяки партнерству з важливою американською мережею, інші повертатимуться до своїх країн, щоб там використовувати набуті знання.

На порядку денному - сталість

Практична частина навчання відбуватиметься на угіддях Селища (значна частина яких використовується для біодинамічного виноградарства за наукової підтримки Університету Удіне) та частково у великій сучасній теплиці, що живиться від фотогальванічних батарей, в очікуванні впровадження агровольтаїчної системи, яка поєднує на одній ділянці землеробство та виробництво енергії. Система зрошення культур також відповідає найсучаснішим вимогам сталого розвитку, щоб якомога менше навантажувати сусіднє озеро Албано, і буде виробляти 1200 кубометрів води з 1500, які складають потреби структури. Всі структури та селище будуть відкриті для відвідувачів: очікується, що їх відвідуватимуть 250 тисяч осіб на рік. Вхід буде платним, але особи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, зможуть відвідувати комплекс безкоштовно.

Готові прийняти Папу

До Центру професійної освіти прийматимуть студентів будь-якого віку, від учнів початкової школи до студентів університетів та дипломованих фахівців. І не тільки: тут також проводитимуться навчальні сесії для керівників великих компаній. Не випадково в п'ятницю, з нагоди візиту Папи, заплановано невелику делегацію вищих керівників на чолі з Полом Полманом, колишнім генеральним директором «Unilever», а сьогодні одним з найвидатніших прикладів підприємницьких лідерів, задіяних у сфері сталого економічного розвитку. Але Святішого Отця зустрічатимуть також, і насамперед, сім'ї працівників Селища, яких на даний момент налічується 39, чимало з яких є садівниками, а також численні тварини.