У неділю Папа Лев XIV вшанує мучеників і свідків віри XXI століття

Богослужіння, яке відбудеться в базилиці святого Павла за мурами і яке організовує Дикастерія у справах визнання святих, буде єдиним екуменічних богослужінням офіційної програми Святого Року в Римі. У Ватиканському прессцентрі представлення напрацювань відповідної комісії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Мученики в Церкві є свідками надії, яка випливає з віри в Христа і спонукає до справжньої милосердної любові. Надія підтримує живим глибоке переконання, що добро сильніше від зла, бо Бог у Христі переміг гріх і смерть», – з таким переконанням Папа Франциск 5 липня 2023 р. створив при Дикастерії в справах визнання святих «Комісію новомучеників – свідків віри», яка з огляду на Ювілей 2025 року повинна була опрацювати каталог «усіх тих, хто пролив кров за віру в Христа та свідчення Його Євангелія». Ця комісія, досліджуючи мучеників першої чверті XXI століття, продовжила працю, яку з нагоди Великого Ювілею Двотисячоліття ініціював святий Іван Павло ІІ.

Як зазначається у програмі богослужінь Папи Лева XIV на вересень, у неділю, 14 вересня, свято Воздвиження Святого Хреста, Святіший Отець очолить у базиліці святого Павла за мурами екуменічне вшанування новомучеників і свідків віри. Святий Іван Павло ІІ екуменічне богослужіння такого змісту очолив 7 травня 2000 року в римському Колізеї.

У понеділок, 8 вересня 2025 р., відбулося представлення цієї події, а разом з тим – підсумків роботи комісії. У Ватиканському пресцентрі з журналістами спілкувалися архиєпископ Фабіо Фабене, Секретар Дикастерії у справах визнання святих і голова Комісії нових мучеників, професор Андреа Ріккарді, заступник голови комісії та монсеньйор Марко Ньяві, секретар комісії.

Екуменічне богослужіння в базиліці святого Павла

Як пояснив архиєпископ Фабене, від 2023 року зазначена розглядала повідомлення, що надійшли протягом останніх 25 років, щоб включити до каталогу всіх християн, які віддали своє життя, про яких повідомили окремі Церкви, інститути богопосвяченого життя та інші церковні структури. «Дослідження показує, що ті, хто не зрікся наслідування Ісуса, були присутні в усіх епохах, і їх багато, можливо, сьогодні більше, ніж будь-коли раніше, також і в наші дні», – додав він. Архиєпископ також звернув увагу на те, що «14 вересня буде єдиним екуменічним богослжінням у Римі в програмі Ювілейного року». Він підкреслив, що обрана дата є «надзвичайно значущою, оскільки різні християнські конфесії святкують у цей день свято Воздвиження Святого Хреста». Те, що ця дата збігається з днем народження Папи Лева XIV, є лише збігом, додав він у відповідь на запитання журналістів.

«Червоною ниткою богослужіння буде Євангеліє блаженств, записане в тілі Церков цих синів і дочок, які віддали своє життя, захищаючи з любові до Євангелія найубогіших і надію», – підкреслив монсеньйор Марко Ньяаві. Під час богослужіння також прозвучать уривок з 3 розділу Книги Мудрості, 120 Псалом й уривок з Послання апостола Павла до Тимотея. Після проповіді літургія продовжиться вшануванням пам'яті мучеників-свідків віри, під час якого після проголошення кожного блаженства будуть прочитані два молитовні наміри та кілька слів розповіді про деяких свідків, таких як сестра Леонелла Сґорбаті, вбита в Сомалі в 2006 році, або група євангельських християн, вбитих терористами в 2019 році в Буркіна-Фасо.

Мученики є в усіх конфесіях

Від 2000 року по сьогоднішній день встановлено 1624 нових мучеників і свідків віри. Цю інформацію надав Андреа Ріккарді. Комісія, уточнив він «не є тимчасовою комісією ad hoc, але має намір продовжувати свою роботу, серцевиною якої є пам'ять, щоб не були втрачені імена тих, хто загинув за віру». Окрім повідомлень від нунціатур, єпископських конференцій, дієцезій, церковних асоціацій та рухів, інститутів богопосвяченого життя, комісія також оцінює «опубліковані та ретельно перевірені повідомлення в пресі». Список включає «переважно католиків, які часто віддавали своє життя разом з іншими братами-християнами, що є знаком того, що в мучеництві ми вже є єдині», як підкреслив Рікарді.

Що стосується географії загиблих, то 304 мученики віддали своє життя в Америці, а 42 – у Європі, але 110 європейців було вбито під час місій за межами континенту. На Близькому Сході, включаючи Магреб, загинуло 277 осіб, що є результатом десятиліть переслідувань християн на Близькому Сході. Серед них, підкреслив Рікарді, є дуже велика кількість повідомлень про некатолицьких мучеників, як протестантів, так і християн східних обрядів. 357 загиблих за віру зафіксовано в Азії та Океанії, де відзначено найбільшу кількість смертей серед християн під час молитви, як, наприклад, під час теракту в Коломбо, столиці Шрі-Ланки, на Великдень 2019 року. Врешті-решт, Африка є континентом, де гине найбільше християн – 653, здебільшого жертви джихадистських атак.