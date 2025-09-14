Папа сприяє влаштуванню на роботу у Ватикані людей з інвалідністю

Опубліковано рескрипт за підписом Державного Секретаря Святого Престолу, який схвалив Папа, що вводить деякі нововведення щодо прийняття людей з інвалідністю на роботу в структурах Ватикану.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 13 вересня 2025 р., опубліковано Рескрипт, який підписав кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, в якому схвалюється рішення Відділу кадрів Святого Престолу щодо прийняття людей з інвалідністю до трудового колективу Святого Престолу, враховуючи те, що інвалідність не виключає придатність до роботи. Документ затвердив Папа Лев XIV під час аудієнції, наданої кардиналу Пароліну 4 серпня 2025 року. Внесені зміни, які набувають чинності негайно, зобов’язують органи управління Ватикану сприяти працевлаштуванню осіб з інвалідністю.

Як зазначено у доданій статті «Норм щодо захисту гідності особи та її основоположних прав, яких слід дотримуватися під час медичного обстеження з метою прийняття на роботу персоналу під час встановлення трудових відносин», відтепер «працевлаштування осіб з інвалідністю вітається в дусі прийняття та, за необхідності, шляхом вжиття відповідних спеціальних заходів, оскільки інвалідність не є перешкодою для працездатності» у всіх структурах, що підпорядковуються Святому Престолу та Губернаторству Держави-Міста Ватикану.

Введення цього принципу відповідно вносить зміни до статті 14 Загального регламенту Римської курії, що стосується прийняття на роботу та призначення персоналу. Формулювання «належним чином підтверджений стан доброго здоров’я» замінюється формулюванням «психофізична придатність виконувати покладені обов'язки, підтверджена Управлінням охорони здоров’я та гігієни Держави-Міста Ватикану».

Нові норми відповідають духові тих, що були затверджені Папою в Рескрипті, опублікованому 11 серпня 2025 р., який розширює захист і права працівників Держави-Міста Ватикану, встановлюючи, зокрема, оплачувану п’ятиденну відпустку для працівників Ватикану з нагоди народження дитини та триденну оплачувану відпустку щомісяця для батьків дітей з інвалідністю.