Кардинал Паролін: існує загроза спалаху війни більш широкого масштабу

На полях семінару, що відбувається в осідку Папських академій у Ватиканських садах кардинал Паролін відповів на запитання журналістів висловлюючи занепокоєння поточним розвитком подій у контексті війни і Європі та на Близькому Сході.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Valerio Palombaro - Ватикан

Ми стоїмо на краю прірви, тому що існує ризик безкінечної ескалації, яка жахає. Державний Секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін не приховує своєї стурбованості «загрозою війни більш широкого масштабу», відповідаючи на запитання журналістів про російський удар дронами, що порушив повітряний простір Польщі. Спілкуючись із журналістами в Палаці Пія IV у Ватикані на полях міжнародного семінару на тему «Створіння, природа, навколишнє середовище заради мирного світу», очільник ватиканської дипломатії сказав, що поділяє оцінку, яку напередодні висловив італійський президент Серджо Маттарелла, який говорив про рівень напруженості, подібний до того, що передував Першій світовій війні: «Якщо дійсно не буде ані миті роздумів щодо обраного шляху, існує ризик нескінченної ескалації, а отже, і спалаху війни більш широкого масштабу».

Гуманітарна трагедія в Газі

Кардинал Паролін також висловив занепокоєння щодо війни на Близькому Сході та трагедії в Газі. Він зазначив, що ескалація конфлікту з боку Ізраїлю в Секторі Гази, «на жаль, не припиняється, незважаючи на численні заклики, з якими виступила також і Католицька Церква, зокрема латинський патріарх кардинал Піццабалла». З іншого боку, він забажав відзначити «дійсно гідну поваги стійкість» настоятеля парафії Святої Родини в Газі отця Ґабріеля Романеллі та людей, які знайшли притулок при храмі. «Вони залишаються поруч з інвалідами і не хочуть піддаватися перед обличчям насильства», – сказав він. Відповідаючи на запитання про ініціативу «Global Sumud Flotilla», Державний Секретар підкреслив, що «всі гуманітарні операції, які можуть допомогти полегшити ситуацію серйозної гуманітарної кризи, що склалася на цій території, є корисними, тому ми оцінюємо їх позитивно».

Дипломатичні зусилля

Святий Престол також невпинно продовжує свою дипломатичну діяльність. «Ми робимо все можливе, – сказав кардинал Паролін. – Наша дипломатія намагається налагодити контакти з усіма головними дійовими особами, ми ведемо переговори, наполягаємо, це ті інструменти, які ми маємо в своєму розпорядженні, щоб спробувати зупинити цю ескалацію». Коментуючи минулотижневу зустріч у Ватикані між Папою Левом XIV та ізраїльським президентом Іцхаком Герцоґом, він сказав, що глава держави дав «запевнення, що окупації Гази не буде». «Я вірю в добру волю всіх, а далі потрібно дивитися на те, що відбувається насправді», – підсумував очільник ватиканської дипломатії.

Напруженість у США

Під час розмови також знайшлося місце для коментаря щодо трагічної стрілянини, в результаті якої в США загинув консервативний активіст Чарлі Кірк. «Ми проти будь-яких проявів насильства, – сказав кардинал Паролін. – Потрібно бути дуже толерантними і поважати всіх, навіть якщо не поділяємо їхні погляди, заяви та думки. Якщо ми не будемо толерантними і шанобливими, а будемо застосовувати насильство, це справді призведе до великої проблеми в міжнародній спільноті, так і в національній».