Святі, річниці університету та догми: нові марки Пошти Ватикану

Два юнаки, що будуть канонізовані 7 вересня та святий, що є символом надії, річниці одного з найдавніших католицьких університетів, народження Мікеланджело та проголошення догми, а також екологічна чутливість. Такою є програма філателістичних новинок Ватиканської пошти, які побачать світ наступної неділі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

День проголошення святими блаженних юнаків Карло Акутіса і П'єра Джорджо Фрассаті, 7 вересня 2025 р., Поштова служба Ватикану відзначить випуском двох нових поштових марок у співпраці з Італією, Республікою Сан-Марино та Мальтійським Орденом. Про це повідомила сама служба, представивши також інші новинки, які побачать світ наступної неділі.

Канонізація покровителів молоді та свідок надії

На поштовій марці з Карло Акутісом зображено його фотографію, на якій він усміхнений, з рюкзаком на плечах, під час походу на гору Субазіо, місце, яке було йому дуже дороге як пов'язане з францисканською духовністю. На марці П'єра Джорджо Фрассаті, натомість, зображено його портрет, що належить родині, написаний художником Альберто Фалькетті. Першої марки буде випущено 60 тисяч екземплярів, другої – 50 тисяч, обидві номіналом 1,35 євро.

Обидва штемпелі спеціального погашення, створені з нагоди канонізації, відображають святе життя цих двох юнаків. На штемпелі Акутіса графічно відтворено фотографію поштової марки разом із символом Євхаристії та монограмою Христа. На штемпелі Фрассаті зображено його підпис і напис «Verso l'alto» («Вгору»), взятий з його власного запису, зробленого за місяць до смерті. Як звичайно, 7 і 8 вересня поштове відділення на площі Святого Петра використовуватиме ці штемпелі з позначкою die emissionis. Крім того, до 11 жовтня 2025 року можна буде звернутися до Відділу погашення поштових відправлень з проханням про погашення філателістичних матеріалів.

У контексті Ювілею надії, що триває протягом 2025 року Поштова та філателістична служба віддає данину шани святому Шарлю де Фуко. Йому присвячений черговий випуск із серії «Свідки надії», щоб вшанувати його шлях віри, мовчазний діалог з ближніми та надію, яку він зумів втілити.

Різні річниці

Крім того, також 7 вересня Поштова та філателістична служба випустить інші поштові марки, поштові штемпелі та філателістичні листки з нагоди деяких ювілеїв. Зокрема, з нагоди 600-річчя заснування Левенського університету в Бельгії – одного з найстаріших католицьких університетів Європи. Ілюстрація, створена для поштової марки номіналом 1,35 євро, відтворює два найхарактерніші елементи закладу: дерев'яну статую Діви Марії, відому як «Sedes Sapientiae», символ і покровительку університету, й портрет Папи Мартина V, який його заснував.

З нагоди 550-річчя від дня народження Поштова Ватикану хоче вшанувати філателістичним аркушем геній Мікеланджело Буонарроті. На аркуші відтворено частину склепіння Сикстинської каплиці з епізодами Створення світу, серед яких – Створення Адама, обране для ілюстрації на поштовій марці.

Врешті, ще одна марка присвячена проголошенню 75 років тому догми про Внебовзяття Пречистої Діви Марії. Марка відтворює фрагмент поліптичного вівтаря XIV століття роботи Сильвестро деі Ґерардуччі, флорентійського ченця-камедула, що зберігається у Ватиканській картинній галереї. На ньому зображена Богородиця в білому вбранні, що сидить на троні.

Відновлення екосистем

Крім того, Пошта Ватикану випустить марку, присвячену збереженню льодовиків, в рамках серії «Десятиріччя відновлення екосистеми», проголошеного ООН. Марка номіналом 2,55 євро зображує гірський пейзаж, а саме – вершину гори Морроне в Абруццо, місце усамітнення майбутнього Папи Целестина V, до якого прямує караван учасників Конклаву , щоб оголосити про його обрання Папою Римським.