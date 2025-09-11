Мозаїка Луханської Богородиці у Ватиканських садах

За участі представників Святого Престолу, Церкви й дипломатичного корпусу у Ватиканських садах інавгуровано мозаїку Небесної Покровительки Аргентини. Це символ звʼязків між Святим Престолом і Аргентиною, як зазначив під час церемонії кардинал Пʼєтро Паролін.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Patricia Ynestroza – Ватикан

До розмаїття репродукцій відомих Богородичних святинь, ікон і статуй, що відображають молитовні традиції різних народів, розміщених у різних місцях Ватиканських садів, додалася аргентинська святиня. У вівторок, 9 вересня 2025 р., у Ватиканських садах відбулася церемонія благословення мозаїки Богородиці з Лухана, Небесної покровительки Аргентини. У заході взяв участь Посол Аргентини при Святому Престолі Луїс Пабло Марія Белтраніно, який виступив з промовою від імені своєї країни, кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар, який виголосив вітальну промову, Віцедекан Колегії кардиналів кардинал Леонардо Сандрі, уродженець Аргентини, який очолив обряд благословення. Серед учасників були також кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект Дикастерії віровчення, також аргентинець; дипломатичні представники інших латиноамериканських країн та митці, які створили композицію.

Духовне серце Аргентини

Аргентинський посол підкреслив, що Луханська Богородиця «є духовним серцем» країни, і нагадав про Її роль як знаку єдності та надії, починаючи з 1630 року. Призиваючи Її заступництво на аргентинський народ, Белтраніно також побажав, щоб Богородиця супроводжувала понтифікат Лева XIV, «надихаючи на шляхи миру, братерства, діалогу та справедливості». Дипломат підкреслив підтримку Папи Франциска в реалізації цієї ініціативи, який відразу ж заохотив присутність такої мозаїки у Ватикані. За словами посла, ця подія є жестом «вдячності за материнський захист Діви Марії протягом нашої історії та спільності з Церквою, яка в кожній культурі відкриває обличчя Матері Божої».

Щоб Цариця миру допомогла зупинити всі війни

У своєму вітальному слові кардинал Паролін підкреслив символічне значення інавгурації: «Цей сердечний жест підкреслює зв'язки злагоди і дружби, які об'єднують цю дорогу південноамериканську країну зі Святим Престолом». Державний Секретар також вказав на деякі художні елементи мозаїки, як небо, зображене блакитними та світло-блакитними плитками, що символізують вічне життя, та оправу з керамічних квітів, що символізують життя та красу. Він також наголосив на духовному значенні твору, натхненного невеликим зображенням, знайденим у помешканні, як знаку віри, якою живуть у повсякденному житті. Наостанок він закликав усіх молитися до Марії, Цариці Миру, за закінчення війн і захист аргентинського народу під покровом Луханської Діви.

Мистецтво, яке розширює серце

Автором твору є аргентинська мисткиня Флоренсія Деллуккі, яка розповіла, що натхненням для неї стала ікона Діви Марії, яку один із благодійників мав у своєму домі: «Я використала дві техніки: одна частина – це мозаїка, а інша – це керамічні фрагменти, виліплені та розфарбовані вручну». Художниця пояснила, що розпочала роботу в лютому і завершила її в квітні, оскільки відкриття спочатку було заплановане на 8 травня, день вшанування Луханської Богородиці. Та через події, пов’язані зі смертю Папи Франциска й обранням його наступника захід довелося відкласти. «Створення зображення Богородиці викликало в мене величезні емоції», – поділилася вона. «Як казав Папа Франциск, мистецтво визволяє і розширює серце. Для мене це був дар для душі і духу, який я не можу описати», – сказала художниця.