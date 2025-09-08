Префект Дикастерії Східних Церков здійснив візит в Румунію

Кардинал Клаудіо Ґуджеротті взяв участь у вшануванні блаженного кардинала Юліу Хоссу, якому присвячений цей рік на державному рівні, та відвідав важкохворого Отця і Главу Румунської ГКЦ.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Я прибув, щоб подякувати вам за цього мужа – блаженного кардинала Хоссу, жертву комуністичних переслідувань, який уособлює сумління. Сумління – це надзвичайно цінна річ, про яку сьогодні мало хто згадує. Ба більше, його “позичають”, а іноді навіть “продають”. Але для цих людей це було не так. І саме це сумління ми хочемо вшанувати». Такими словами кардинал Клаудіо Ґуджеротті, Префект Дикастерії для Східних Церков, звернувся до присутніх на пропамʼятному заході, що 5 вересня 2025 р. відбувся в Оперному театрі румунського міста Клуж. На пам’ятний вечір, який супроводжувала музика та уривки з писань блаженного, зібралися церковні, цивільні та академічні діячі, а також мешканці міста. Нагадаємо, що за рішенням місцевого парламенту Президент Румунії проголосив 2025 рік в країні Роком кардинала Юліу Хоссу, греко-католицького Єпарха Ґерли, щоб вшанувати ієрарха, який відіграв важливу роль в житті країни.

Промовляючи до учасників заходу, кардинал Ґуджеротті зазначив, що блаженний Юліу міг жити спокійно, наскільки це було можливим у ці роки. Однак, як численні інші представники, і не лише греко-католицької Церкви, але й усіх інших конфесій, «зумів сказати “ні” облуді» та «сказав “так” своєму Богові». «Згадуючи ті часи, нас пробирає холодний трепет: чим була в'язниця, чим була примусова праця, а головне, чим був світ, повний страху... Але послідовники Ісуса змогли знайти в Христі силу, щоб пройти крізь темряву. Вони, як і наш кардинал, вміли бути лагідними, гостинними, сумирними. Вони вміли і бажали приймати братів і сестер інших конфесій, упевнені, що ми є одним у Христі», – сказав кардинал-префект, перестерігаючи, що історія має здатність повторюватися, тому й ми, коли живемо в обставинах спокою, «повинні готуватися до моментів випробувань».

Візит до Глави Румунської Греко-Католицької Церкви

Кардинал Ґуджеротті також відвідав місто Блаж, де є резиденція Блаженнішого Лучіана кардинала Мурешана, Верховного Архиєпископа Румунської Греко-Католицької Церкви, який вже тривалий час прикутий до ліжка. Кардинал, якому виповнилося 94 роки, сильно ослаблений віком та хворобою, є ще одним яскравим свідком віри та вірності Риму і Папі, які свого часу і для нього стали причиною переслідування. Префект Дикастерії для Східних Церков помолився разом із єпископом Крістіаном Крісаном, помічником архиєпархії Фаґараша і Альба-Юлії, в приватній каплиці Верховного Архиєпископа, а тоді відвідав Блаженнішого Лучіана, передавши йому благословення від Папи Лева XIV, а також подякував черницям, які день і ніч доглядають за ним із гідною подиву відданістю.

Під час візиту в Румунію кардинал Ґуджеротті також зустрівся з Румунською єпископською конференцією, яка в ті дні збиралася в Клужі, і отримав почесний докторат «honoris causa» від Університету Бабеша-Боляя в Клужі, де прочитав лекцію про численні неоднозначності, які в історії позначилися на протистоянні між Сходом і Заходом, породжуючи часто безпідставні культурні непорозуміння, які, на щастя, сьогодні поступово зникають.