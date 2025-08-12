Змінено місце проведення загальної аудієнції: зустріч не на площі, а в залі Павла VI

Префектура Папського дому повідомила про те, що через прогнозовану високу температуру прийнято рішення не проводити середову зустріч Папи з паломниками на площі. Вона відбудеться у залі Павла VI, а тих, хто не поміститься, Святіший Отець пізніше привітає в базиліці Святого Петра.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У зв'язку з прогнозованою високою температурою, загальна аудієнція в середу, 13 серпня, відбудеться в залі Павла VI. Опісля Святіший Отець перейде до Ватиканської базиліки, щоб привітатися з тими, кому не вистачило місця в залі, і хто слідкував за аудієнцією на екранах», – повідомила ввечері, 11 серпня 2025 р., Префектура Папського дому.

Нагадаємо, що під час попереднього понтифікату загальні аудієнції, після перерви у липні, в серпні проводилися саме в залі Павла VI, зважаючи на те, що цей місяць є одним із найспекотніших у Римі. Папа Бенедикт XVI, який цей період зазвичай проводив у літній резиденції в Кастель-Ґандольфо, у середи приймав паломників на внутрішньому подвір’ї Апостольського палацу. Папа Лев XIV, який провів 16 днів у Кастель-Ґандольфо від 6 до 22 липня, повернувшись до Ватикану, відновив проведення середових аудієнцій 30 липня. З огляду на великий наплив паломників, ці зустрічі досі відбувалися на площі Святого Петра.

Після загальної аудієнції 13 серпня Святіший Отець знову від’їде до Кастель-Ґандольфо. Там у п’ятницю, 15 серпня, він у парафіяльному храмі святого Томмазо-да-Вілланова відслужить Святу Месу з нагоди урочистості Внебовзяття Пречистої Діви Марії, а опівдні очолить проказування молитви «Ангел Господній» на площі перед Апостольським палацом. У неділю, 17 серпня, він відслужить Святу Месу в санктуарії Санта-Марія-делла-Ротонда в Альбано-Лаціале за участю бідних, яким допомагає Карітас дієцезії. Після молитви «Ангел Господній» на площі перед Апостольським палацом, Святіший Отець розділить обід з бідними та тими, кому допомагає Карітас, в «Селищі Laudato si’», що діє на території Папської резиденції.