Назустріч “беззбройному та обеззброюючому” миру. Тема послання на День миру

У Ватикані оголошено тему першого послання Папи Лева XIV на Всесвітній день миру, який відзначатиметься у перший день 2026 року.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Мир нехай буде з усіма вами: прямуючи до “беззбройного та роззброюючого” миру», – такою є тема 59-го Всесвітнього дня миру, що відзначатиметься 1 січня 2026 року. Про це повідомила Дикастерія служіння цілісному людському розвиткові.

Ці слова, які Папа Лев XIV пропонує для роздумів з нагоди першого Всесвітнього дня миру під час його понтифікату, повертають нас думками до вечора його обрання, яке відбулося 8 травня 2025 року. «Мир нехай буде з усіма вами!» – таким було побажання новообраного Єпископа Риму, коли він з’явився на центральній лоджії базиліки Святого Петра. Бажаючи у своєму слові перед першим благословенням Urbi et Orbi миру для світу, він підкреслював, що йдеться про «мир Воскреслого Христа, беззбройний і обеззброюючий мир, смиренний і витривалий», що «походить від Бога, Який любить нас усіх беззастережно».

Як зазначається у повідомленні Дикастерії сприяння цілісному людському розвиткові, зазначена тема «заохочує людство відмовитися від логіки насильства та війни, щоби прийняти справжній мир, заснований на любові та справедливості». «Він повинен бути беззбройним, тобто не ґрунтуватися на страху, погрозах чи зброї; і роззброюючим, тобто здатним вирішувати конфлікти, відкривати серця і породжувати довіру, співпереживання та надію», – читаємо в комюніке, в якому також підкреслюється, що «едостатньо просто закликати до миру, його потрібно втілювати через стиль життя, який відкидає будь-які форми насильства, видимого чи структурного».

Таким чином, вітання Воскреслого Христа: «Мир вам» є запрошенням, «зверненим до всіх, віруючих і невіруючих, представників влади і громадян, будувати Боже Царство, разом будувати людяне та мирне майбутнє».