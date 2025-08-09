Святий Престол опублікував Регуляторні норми про публічні контракти

Сьогодні опубліковано Загальний виконавчий декрет, підписаний префектом Секретаріату з економічних питань, з Регуляторними нормами щодо про втілення документа Motu Proprio щодо норм прозорості, контролю та конкуренції в процедурах укладення публічних контрактів Святого Престолу та Держави-Міста Ватикану.

У суботу, 9 серпня 2025 р., було опубліковано Загальний виконавчий декрет № 1/2025 Секретаріату з економічних питань, який містить Регуляторні норми впровадження Апостольського листа у формі Motu Proprio щодо «Норм про прозорість, контроль та конкуренцію в тендерних процедурах публічних контрактів Святого Престолу та Держави-Міста Ватикану», опублікованого 1 червня 2020 року та доповненого наступним Апостольським листом у формі Motu Proprio «Для кращої гармонізації» від 16 січня 2024 року.

Декрет, підписаний очільником Секретаріату з економічних питань префектом Максіміно Кабальєро Ледо, складається з восьми розділів і 52 статей і визначає порядок впровадження документа Motu Proprio «Для кращої гармонізації» щодо оновлення Кодексу про закупівлі Святого Престолу, що є результатом синергетичної співпраці між різними ватиканськими установами з метою подальшого спрощення процедур закупівель. Оновлення, підтверджуючи цілі прозорості, контролю та конкуренції в тендерних процедурах публічних контрактів, укладених Святим Престолом та Державою-Містом Ватиканом, а також цілі рівного ставлення до економічних операторів та недискримінації між учасниками тендеру, сприяє оперативності адміністративних дій та реалізації принципів ефективності, результативності та економічності з дотриманням соціальної доктрини Церкви.