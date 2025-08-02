Розпочинається відзначення престольного свята базиліки Пресвятої Марії

В суботу ввечері першою Святою Месою в рамках триденного приготування розпочинаються відзначення свята з нагоди річниці освячення Папської базиліки Пресвятої Марії, яке є згадкою про чудесний снігопад у Римі посеред літа.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 2 серпня, о 18.00, першим Євхаристійним богослужінням в рамках Тридення, які повторяться 3 та 4 серпня, розпочинаються урочисті святкування з нагоди річниці посвячення Папської базиліки Пресвятої Діви Марії та урочистості Сніжної Богородиці. Це одне з найбільш зворушливих історичних і традиційних свят у Римі, яке завжди збирає велику кількість вірних, мешканців міста й туристів.

Заключна Свята Меса в рамках підготовчого тридення в понеділок, 4 серпня, буде випереджена урочистою вечірнею. У вівторок, 5 серпня, в річницю посвячення базиліки та урочистості Сніжної Богородиці, відбудитеся відтворення традиційного «снігопаду» в пам'ять про чудесну подію, що сталася в IV столітті за Папи Ліберія в 358 році, коли Діва Марія з'явилася йому уві сні і попросила побудувати базиліку на тому місці, яке Вона йому вкаже. Вранці Есквілінський пагорб Риму був вкритий снігом, і саме там побудовано храм, присвячений Діві Марії.

Протягом дня відбудеться дві інсценізації «чуда снігу», коли зі стелі базиліки спадатиме каскад білих пелюсток. Перша вранці, під спів «Ґлорія» під час урочистої Святої Месі, яку о 10 годині очолить кардинал Роландас Макріцкас, Протопресвітер базиліки Santa Maria Maggiore. А друга – о 17:00, на спів «Magnificat» під час вечірні, яку очолить архиєпископ Едґар Пенья Парра, заступник Державного Секретаря.