Побачив світ черговий випуск «Acta Œcumenica» Дикастерії сприяння єдності

У періодичному виданні, яке можна завантажити на сайті Дикастерії сприяння єдності християн, або придбати через мережу Ватиканського книжкового видавництва, підсумовано екуменічні ініціативи Святого Престолу за 2024 рік.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Як інформує офіційний сайт Дикастерії у справах сприяння єдності між християнами, вже доступний для набуття черговий примірник щорічника цього відомства «Acta Œcumenica». В шостому випуску, який можна завантажити із сайту за цим посиланням, або придбати роздрукований у мережі крамниць Ватиканського книжкового видавництва, можна ознайомитися з екуменічними ініціативами Святого Престолу протягом 2024 року.

Серед різноманітної діяльності Дикастерії сприяння єдності християн заслуговує окремої згадки публікація дослідження «Єпископ Риму. Першість і синодальність в екуменічних діалогах та відповіді на енцикліку Ut unum sint». Видання також містить інформацію про поточний стан екуменічних діалогів, а також різні виступи кардинала-префекта на екуменічну тематику.

Журнал Дикастерії сприяння єдності християн «Acta Œcumenica» почав виходити 2020 року як продовження «Інформаційного бюлетеня», який ватиканське відомство, відповідальне за діалог з іншими конфесіями, видавало від 1967 року і архіви якого повністю доступні в Інтернеті. Журнал збирає в щорічному випуску документи, що стосуються зусиль Святого Престолу у справі християнської єдності: екуменічні промови та заяви Святішого Отця, інформацію про різноманітну діяльність Дикастерії (документи різних діалогів на міжнародному рівні, тексти Тижня молитов за єдність християн, діяльність кардинала-префекта тощо) та Комісії у справах релігійних стосунків з іудаїзмом.