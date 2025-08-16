Побачив світ черговий випуск «Acta Œcumenica» Дикастерії сприяння єдності
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
Як інформує офіційний сайт Дикастерії у справах сприяння єдності між християнами, вже доступний для набуття черговий примірник щорічника цього відомства «Acta Œcumenica». В шостому випуску, який можна завантажити із сайту за цим посиланням, або придбати роздрукований у мережі крамниць Ватиканського книжкового видавництва, можна ознайомитися з екуменічними ініціативами Святого Престолу протягом 2024 року.
Серед різноманітної діяльності Дикастерії сприяння єдності християн заслуговує окремої згадки публікація дослідження «Єпископ Риму. Першість і синодальність в екуменічних діалогах та відповіді на енцикліку Ut unum sint». Видання також містить інформацію про поточний стан екуменічних діалогів, а також різні виступи кардинала-префекта на екуменічну тематику.
Журнал Дикастерії сприяння єдності християн «Acta Œcumenica» почав виходити 2020 року як продовження «Інформаційного бюлетеня», який ватиканське відомство, відповідальне за діалог з іншими конфесіями, видавало від 1967 року і архіви якого повністю доступні в Інтернеті. Журнал збирає в щорічному випуску документи, що стосуються зусиль Святого Престолу у справі християнської єдності: екуменічні промови та заяви Святішого Отця, інформацію про різноманітну діяльність Дикастерії (документи різних діалогів на міжнародному рівні, тексти Тижня молитов за єдність християн, діяльність кардинала-префекта тощо) та Комісії у справах релігійних стосунків з іудаїзмом.