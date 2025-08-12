Триває прийняття заявок на участь у виставці «100 вертепів у Ватикані»

Пропозиції до Дикастерії у справах євангелізації можна надсилати через спеціальний сайт до 30 вересня. В попередні роки не бракувало українського представництва.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Євангелізувати через образ різдвяного вертепу, який є носієм великого послання надії та миру для всього світу. Такою є мета виставки «100 вертепів у Ватикані», яка вже восьмий рік поспіль проводитиметься у Ватикані. Як зазначається на сайті Відділу фундаментальних питань євангелізації в світі Дикастерії у справах євангелізації, до 30 вересня на спеціальному сайті www.100presepi.va можна подати заявку для участі. Відвідувач знайде регламент та онлайн-формуляр для заповнення.

Після закінчення терміну подачі заявок Комісія Дикастерії у справах євангелізації оцінить і вибере роботи, які будуть представлені на виставці, що триватиме від 8 грудня 2025 до 6 січня 2026 року. Всі, хто подав заявку, після завершення прийому заявок отримають електронного листа з повідомленням про результати оцінювання.

Восьма виставка вписується у серію ініціатив «Ювілей – це культура», що проводяться в контексті Святого року 2025.

Півстолітня традиція, яка ввосьме повториться у Ватикані

Починаючи від 1976 року, в Римі у різдвяний період проводилася виставка «100 вертепів», покликана підтримати та популяризувати традицію різдвяних вертепів. Її назва вказує на історичний аспект, посилаючись на кількість експонатів, які виставлялися під час перших випусків. Тепер відвідувачі мають змогу побачити набагато більшу кількість творів «вертепного» мистецтва в його різних стилістичних вираженнях. Ініціативу започаткувала редакція часопису «Rivista delle Nazioni», але через те, що останніми роками ставало дедалі важче зібрати необхідні ресурси, а утримувати експозицію за кошти, виручені за квитки, перестало бути можливим, виникла загроза її згортання. Свою підтримку мистецькій ініціативі вирішила надати тодішня Папська Рада сприяння новій євангелізації, а тепер – Відділ з фундаментальних питань євангелізації в світі Дикастерії у справах євангелізації, взявши її під свою опіку, тож від 2018 року вона проводиться у Ватикані.

Експозиція оновлюється щороку. Твори походять з усіх італійських регіонів та різних країн світу. Вони є творами як митців, так і аматорів, учнів шкіл і представників різних асоціацій і товариств. Експонатами зі своїх колекцій діляться національні та місцеві музеї. Різним є також матеріал: це і корали, срібло, порцеляна та скло, бронза та кераміка, дерево, коване залізо, пап’є-маше і вторинна сировина, шоколад і злаки, ґудзики, свічки, олівці, тощо. Представлені як статичні композиції, так і рухомі, а розміри творів – від мініатюрних до статуй в людський ріст.

Українська участь

Серед експонатів у різні роки не бракувало творів українського вертепного мистецтва. Зокрема, в 2012 році були представлені композиції Тернопільської художньої школи. У рік пандемії, тобто, 2020-й, був представлений вертеп з України, який виготовила схимонахиня Донецького Екзархату Української Греко-Католицької Церкви сестра Теодозія Полотнюк, а участь у відкритті брало Посольство України при Святому Престолі.

Читай також 09/12/2022 «100 вертепів у Ватикані»: три вертепи та особлива інсталяція з України У щорічній виставці «100 вертепів у Ватикані» беруть участь три вертепи з України й особлива ялинкова інсталяція із 443-ма ангелами, що символізують душі українських дітей, що ...

Через два роки, коли вже тривала повномасштабна російська агресія проти України, твори, пов’язані з нею, знову були в центрі уваги експрозиції. В трьох, із понад ста тридцяти вертепних композицій, можна було побачити українські елементи й символіку, пронизані трагізмом війни. Це були вертеп з Національного музею народної архітектури та побуту України, вертепна композиція «Різдво в місті Марії (Маріуполі)», виконана вже знаною сестрою Теодозією Полотнюк, та еко-вертеп майстрині Олени Покатилової з Черкаської області, біженки, що якийсь час перебувала в муніципалітеті Мінтурно в центральноіталійському регіоні Лаціо. Також на виставці присутня особлива ялинкова інсталяція, прикрашена 443-ма білими ангелами, на знак вшанування українських дітей, що на той час загинули від повномасштабної війни, виконані киянкою Ларисою Макарець.

Серед експонатів виставки «100 вертепів у Ватикані» 2023 року знову були два вертепи, що представляли Україну: скульптура Пресвятої Родини з глини італійського митця Лучано Капріотті, присвячена українським біженцям і жертвам війни, та композиція, виготовлена у майстерні «Яворівська іграшка Остапа Сойки та Оксани Когут» за традицією Яворівської дерев’яної забавки, яку внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.