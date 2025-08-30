Зберегти людяність в епоху ненависті й війн. Всесвітня зустріч братерства 2025

Втрете ватиканська базиліка Святого Петра організовує Всесвітню зустріч про людське братерство. У Ватиканському пресцентрі відбулося представлення заходу, під час якого Архипресвітер базиліки кардинал Мауро Ґамбетті зазначив, що метою є запропонувати братерство як ключ до побудови нового політичного, економічного та суспільного порядку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Roberto Paglialonga – Ватикан

У п'ятницю, 29 серпня 2025 року, відбулася презентація Всесвітньої зустрічі на тему людського братерства 2025, яка відбудеться 12 і 13 вересня. Програма заходу, який організовує базиліка Святого Петра у співпраці з інституціями Святого Престолу та за підтримки численних інституційних і приватних спонсорів, була представлена в пресцентрі Святого Престолу за участі кардинала Мауро Гамбетті, Архипресвітера базиліки Святого Петра, та отця Франческо Окʼєтти SJ, генерального секретаря Фундації Fratelli tutti.

Кардинал Ґамбетті: братерство – ключовий елемент нового порядку

Що означає «бути людяним» сьогодні, в світі, що переживає епоху, що позначена конфліктами, самотністю, новими формами бідності, екологічними кризами, викликами, пов'язаними з технологічним прогресом? «Мета полягає в тому, щоб запропонувати світові горизонт братерства як ключовий елемент можливого нового політичного, економічного та соціального порядку людського існування», – сказав кардинал Ґамбетті під час зустрічі з представниками медіа. А це тому, що «принцип загального братерства може запропонувати координати для написання історії цих епохальних змін» у «конструктивний спосіб, тобто з уважністю до людей, повагою до відмінностей, у гармонії зі створінням і як гарант свободи та рівної гідності кожної людини».

П’ятнадцять тематичних круглих столів

На необхідному поєднанні братерства з конкретними діями в п’ятницю, 12 вересня будуть розмірковувати 15 тематичних круглих столів, присвячених окремим напрямкам (від сільського господарства до мистецтва та літератури, від економіки та фінансів до місцевого самоврядування, від освіти до інформації, від праці до спорту), які наприкінці повинні запропонувати конкретні пропозиції, що можуть бути реалізовані у відповідних сферах життя та праці. Важливо, що дискусії відбуватимуться в місцях, які мають особливе символічне значення для історії та соціального і політичного життя міста, а також міжнародної спільноти, таких як штаб-квартири ФАО та ЄС. У зустрічах братимуть участь представники інституцій, громадянського суспільства, академічних кіл та світу інформації.

«Асамблея людяності» з лауреатами Нобелівської премії

Кульмінаційним моментом зустрічі стане субота, 13 жовтня. У Капітолійському палаці Риму відбудеться «Асамблея людяності», яку координуватимуть і вестимуть лауреати Нобелівської премії та представники міжнародних інституцій. Засідання, під час якого будуть представлені результати тематичних сесій, має на меті залучити світову громадськість до усвідомлення того, що означає бути людиною, і що саме об'єднує людей і народи, які відрізняються культурою, історією та релігією.

Мистецький захід на площі Святого Петра

У суботу ввечері, після того, як учасники пройдуть через Святі Двері базиліки Святого Петра, на площі відбудеться міжнародний мистецький захід «Grace for the World» (Благодать для світу), який транслюватиметься в прямому ефірі. На сцені виступлять свідки та артисти, зокрема, Андреа Бочеллі, Фарелл Вільямс із госпел-хором Voices of Fire, Джон Ледженд, хор Римської дієцезії під керівництвом маестро Марко Фрізіни та міжнародний хор. Також відбудеться повітряне шоу дронів і світла з зображеннями, натхненними Сикстинською каплицею.

«Велика двадцятка» світу інформації

В рамках зустрічі відбудеться так звана «G20», тобто, «Зустріч Великої двадцятки» з питань інформації, яку координуватиме отець Енцо Фортунато. У ній візьмуть участь, серед інших, директори та керівники провідних медіамереж. «Вони зберуться, – пояснив він, – щоб провести необхідну дискусію навколо трьох великих слів». Це істина, тому що сьогодні «ми бачимо, як пропаганда і певна субкультура намагаються маніпулювати істиною в інформації», гідність і свобода. «Сенс зустрічі, у будь-якому разі, полягає в тому, щоб об'єднати більше голосів і, перш за все, сказати, що прекрасна, добра і правдива інформація є можливою», – підкреслив доповідач.