"Rerum novarum" промовляє також і сьогодні: перевидано енцикліку Лева XIII

Ватиканське книжкове видавництво та видавництво «HarperCollin» перевидали соціальну енцикліку Папи Лева XIII «Rerum novarum». Передмову до видання написав італійський журналіст і письменник Алдо Каццулло, який в інтервʼю для ватиканських медіа поділився деякими думками про актуальність у сьогоденні тексту Папи, який став натхненником для теперішнього Наступника святого Петра.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Fabio Colagrande - Ватикан

Для Альдо Каццулло, італійського журналіста і письменника, автора передмови до нового видання енцикліки Лева XIII «Rerum novarum», яке опублікували Ватиканське книжкове видавництво спільно з видавництвом «HarperCollins», цей документ є «надзвичайно актуальним» текстом, здатним через понад 130 років після публікації промовляти і до наших днів. В інтерв’ю для ватиканських медіа він підкреслив, що ця енцикліка зберігає пророчу силу в засудженні зростання нерівності та у заклику до захисту гідності праці.

«Є фрази, – зауважує журналіст, – які, здається, написані сьогодні або й завтра», і які представляють християнську соціальну доктрину як альтернативу як революції, так і байдужості, в ім'я євангельського піклування про найслабших. Текст, за його словами, є також «дуже сприйнятливим» твором з літературної точки зору, написаний витонченою латинською мовою і доступний для сприйняття у різних перекладах. Каццулло підкреслює, що Лев XIII передбачив багато викликів сучасності, і не дивно, що Лев XIV, який у виборі свого імені черпав натхнення від Папи Печчі, підхопив його спадщину.

На думку письменника, криза політики та зростання дехристиянізації в наш час не позбавляють сенсу соціальне вчення Церкви, викладене в цій енцикліці. Навпаки, вони роблять його ще більш необхідним. З одного боку, очевидним є зниження релігійної активності та криза покликань порівняно з минулим, з іншого боку, зазначає він, «Церква ніколи не повинна недооцінювати ту величезну силу, якою вона все ще володіє».

Християнська віра залишається для багатьох останньою надією, особливо в кризові моменти. «Коли настає пандемія, війна, страждання, – стверджує Алдо Каццулло, – людина знову починає шукати сенс у Церкві, бо тільки там вона знаходить слова вічного життя». Це спостереження перетворюється на заклик не розтрачувати духовну та культурну спадщину християнства саме в той момент, коли глобальна розгубленість є найсильнішою.