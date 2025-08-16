Кардинал Паролін в Бурунді: служити спільному благу, щоб усі жили гідно

Перебуваючи з візитом в африканській країні, Державний Cекретар Святого Престолу відслужив Святу Месу з нагоди урочистості Внебовзяття Пресвятої Діви Марії в Марійському санктуарії в Муґері. Напередодні він відкрив пам'ятник на місці вбивства Апостольського нунція преосвященного Майкла Кортні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У Бурунді відзначення урочистості Внебовзяття Пречистої Діви Марії в п’ятницю, 15 серпня 2025 р., збіглося з наданням статусу Малої базиліки парафіяльному храмові святого Антонія Падуанського в Муґері , що належить до архидієцезії Ґітеґи. На території парафії розташований Національний Марійський санктуарій У святкуванні, яке очолив кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, взяли участь єпископи країни, Апостольський Нунцій в Бурунді, сотні священників, богопосвячених осіб та тисячі вірних. Владу Бурунді представляв Президент Еварісте Ндаїшіміє.

Національний санктуарій в Муґері

Марійський санктуарій в Муґері, де люди моляться до Люрдської Богоматері, присвячений пам'яті про посвячення Бурунді Діві Марії, Цариці Миру, яке відбулося 15 серпня 1961 року. Невеличка печера, викладена з африканського каміння, створена на зразок печери в Люрді, приваблює великі юрби паломників, які приїжджають до Муґери, щоб віднайти надію і помолитися до Небесної Матері, щоб Вона сприяла розквіту миру в серцях і просвітлювала уми правителів, щоб вони обирали шляхи миру для світу.

Саме тому кардинал Паролін у своїй проповіді ще раз наполегливо закликав виходити за межі особистих інтересів, щоб люди в світі з новим запалом ставали на служіння спільному благу, щоб у місцях, в яких тривають війни, де стільки людей протягом тривалого часу зазнають випробувань і поневірянь, знову стало можливим прагнення жити гідно й у безпеці.

Пам’ятник на честь нунція Кортні

Напередодні Державний Секретар здійснив візит до Мінаґо, щоб благословити пам'ятник на місці, де 29 грудня 2003 року із засідки був убитий ірландський архиєпископ Майкл Кортні, Апостольський нунцій в Бурунді. Кардинал Паролін нагадав, що цей папський представник пройшов з народом Бурунді через важкі роки громадянського протистояння, завжди трудячись задля примирення і миру, з терпеливістю і наполегливістю працюючи для всіх, щоб донести бачення можливого миру, і залишаючись близьким з усіма, незважаючи на ризики для власного життя.

У цьому контексті кардинал Пʼєтро Паролін навів слова, які через кілька днів після вбивства, 1 січня 2004 року, сказав святий Іван Павло ІІ, підкреслюючи, що для християнина «звіщати мир означає звіщати Христа, Який є “нашим миром”, звіщати Його Євангеліє, яке є “Євангелієм миру”; це означає закликати всіх до блаженства бути миротворцями”». «Свідком “Євангелія миру”, – зазначав тоді Папа Войтила, – був також архиєпископ Майкл Ейдан Кортні, мій представник в якості Апостольського Нунція в Бурунді, який трагічно загинув кілька днів тому, виконуючи свою місію на користь діалогу та примирення. Молімося за нього, бажаючи, щоб його приклад і його жертва принесли плоди миру в Бурунді та в усьому світі».