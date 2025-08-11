Кардинал Паролін про перші дні понтифікату Лева XIV: Церква – свідок любові Бога

У передмові до книги італійського журналіста та письменника про перші дні понтифікату Папи Лева XIV Державний Секретар Святого Престолу ділиться думками про постать нового Єпископа Риму, духовного сина святого Августина, покликаного провадити Церкву, щоб вона принесла плід любові й миру, якого дуже потребує сучасний світ.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Нехай же під його проводом Церква з кожним днем дедалі більше засяє як свідок Божої любові, любові, з якої походить усе добро для кожного з нас і для всього світу», – таке побажання, присвячене Папі Леву XIV, знаходимо наприкінці передмови, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, написав до книги «Лев XIV – беззбройний і обеззброюючий шлях» авторства італійського журналіста й письменника Антоніо Преціозі, в якій він аналізує перші моменти понтифікату Папи Превоста.

Натхнений Христовим миром

«Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім'я, дав вам. Ось, що вам заповідаю: щоб ви любили один одного!» – ці Христові слова, записані в Євангелії від Івана, як зауважив кардинал Паролін, чудово ілюструють те, що відбувалося під час травневого конклаву. «Далекі від гамору світу, вільні від зовнішніх обумовлень, ми, кардинали, зібралися в слуханні Святого Духа, щоб обрати людину, призначену провадити вселенську Церкву», – пише він, зазначаючи, що саме «Дух Христа», використавши кардиналів як інструмент, обрав Папу Лева XIV, настановивши його «принести отой плід любові й миру, якого світ завжди потребує». Й уже в перших своїх словах новообраний Папа говорив про справжній мир, дар Воскреслого, «беззбройний і обеззброюючий, смиренний і витривалий» мир.

За словами Державного Секретаря, книга Антоніо Преціозі допомагає нам наново пережити ці перші моменти нового понтифікату, якого можемо вже розгледіти рішучий, але водночас лагідний стиль. Кардинал Паролін згадує про «тривалі та щирі оплески», що залунали під склепінням Сикстинської каплиці, коли кардинал Превост сказав, що приймає вибір. «Це був напружений, навіть “драматичний” момент, якщо подумати про тягар, який лягав на плечі людини. І все ж, з його обличчя, хоч і схвильованого, передусім проглядав спокій, доброзичлива і мирна усмішка», – пише він.

Духовний син святого Августина

Водночас, Державний Секретар Святого Престолу підкреслює, що кардинал Превост, з яким він мав нагоду ближче познайомитися протягом останніх двох років, відколи Папа Франциск призначив його очільником Дикастерії у справах єпископів, «завжди був таким». «Він ретельно і віддано виконував свою роботу і завжди був добре поінформований про людей і ситуації. Він умів з усім справлятися спокійно і аргументовано, пропонуючи збалансовані, шанобливі рішення, які виявляли увагу та любов до кожного», – пише кардинал Паролін, нагадуючи, що Лев XIV – духовний син святого Августина, великого отця та учителя Церкви, якого він цитує в кожній своїй промові, починаючи від сказаного в вечір обрання: «Для вас я – єпископ, разом з вами – християнин». Цим він «відразу виявив свою глибоку людяність та дух служіння, з яким збирається виконувати свій уряд». І книга Антоніо Преціозі, за словами автора передмови, допомагає нам оцінити «лагідний і доброзичливий, чіткий і рішучий» стиль Папи Лева XIV, якого «ми супроводжуємо нашими молитвами та нашою синівською слухняністю».