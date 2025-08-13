Шукати

Лев XIV приєднав Папський комітет Всесвітнього дня дітей до Дикастерії мирян

Зазначений орган протягом останніх місяців свого понтифікату створив Папа Франциск з метою координувати заходи, присвячені до Всесвітнього дня дітей, перше відзначення якого в Католицькій Церкві відбулося наприкінці травня минулого року.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 13 серпня 2025 р., у Ватикані було оприлюднено рескрипт за підписом архиєпископа Едґара Пенья Парри, Заступника Державного Секретаря із загальних питань, про приєднання Папського комітету Всесвітнього дня дітей до Дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя.

В документі зазначається, що під час аудієнції, наданої підписантові 6 серпня 2025 р., Папа Лев XIV розпорядився включити Папський комітет Всесвітнього дня дітей до складу Дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя. «Вище розпорядження буде доведено до відома обох зацікавлених інституцій, щоб вони організували процес переміщення», – зазначено в рескрипті.

Ініціатива Папи Франциска

Після проказування молитви «Ангел Господній» 8 грудня 2023 року Папа Франциск оголосив, що 25 і 26 травня 2024 року в Римі відбудеться відзначення першого Всесвітнього дня дітей. Відповідні заходи відбулися в зазначений час під патронатом Дикастерії в справах культури та освіти. Тоді ж було оголошено, що наступне таке відзначення відбудеться у вересні 2026 року. Згодом, 20 листопада 2024 р., у Ватикані було опубліковано хіріограф, тобто власноручне розпорядження, Папи Франциска про заснування Папського комітету Всесвітнього дня дітей та затвердження його статуту. Даний орган покликаний бути координатором і промоутером ініціатив місцевих Церков по відзначенню в Церкві Дня дитини. В документі зазначалося, що метою цього Дня є, зокрема, приділення достатньої уваги дітям в душпастирській діяльності Церкви, щоб вона стала гостинним і придатним для життя домом для всіх, а також з метою укорінення віри дітей в традиції святих дітей, яку Церква зберігає як духовну спадщину, щоб передавати її дітям, їхнім сім’ям та вихователям.

Згідно з рішенням Папи Лева XIV, зазначений комітет діятиме в структурі ватиканського відомства, яке відповідальне за проведення схожих заходів, а саме – Світового дня молоді та Всесвітньої зустрічі сімей.

13 серпня 2025, 12:40
