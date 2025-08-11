Папа розширює права батьків, що працюють у Ватикані, й підтримку сімей

Опубліковано рескрипт за підписом Префекта Секретаріату з економічних питань, який схвалив Папа, що вводить деякі нововведення щодо відпустки для батьків, прав батьків дітей з інвалідністю, а також щодо виплат на дітей.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

П'ятиденна оплачувана відпустка для працівників Ватикану з нагоди народження дитини; триденна оплачувана відпустка щомісяця для батьків дітей з інвалідністю. Це два нових положення, що містяться в опублікованому в понеділок, 11 серпня 2025 р., рескрипті, який розширює захист і права працівників Держави-Міста Ватикану в різних сферах. Документ, який підписав Префект Секретаріату з економічних питань Максіміно Кабальєро Ледо, затвердив Папа Лев XIV.

Схвалення відбулося під час аудієнції, яку Святіший Отець надав префектові 28 липня. Під час цієї зустрічі Кабальєро представив Папі резолюції Ради Бюро Праці Апостольської Столиці, органу, що складається з представників різних органів Святого Престолу та Губернаторства та є уповноваженим трактувати питання, пов’язані із захистом прав працівників.

Серед нововведень, які вносять зміни до кількох пунктів «Зведеного тексту про соціальне забезпечення сім'ї» та «Правил регулювання надання сімейних допомог», насамперед слід відзначити пункт, що стосується відпустки по догляду за дитиною для батька. «Працівник має право на п'ятиденну оплачувану відпустку у зв'язку з народженням дитини», – йдеться в документі. Ці дні можуть бути використані безперервно або частинами, як повні дні, а не погодинно, протягом тридцяти днів з дня настання відповідної події. Працюючий батько має право протягом цих п'яти днів відпустки на «економічну виплату в розмірі 100% заробітної плати, розрахованої з урахуванням усіх надбавок, пов'язаних з трудовим стажем».

Що стосується сімей з дітьми з інвалідністю «в ситуації доведеної тяжкості», передбачено, що «батьки мають право на триденну оплачувану відпустку щомісяця, яка також може бути використана безперервно, за умови, що дитина не перебуває на повному денному догляді в спеціалізованих закладах». З метою забезпечення більшої доступності часу для догляду за членом сім'ї з інвалідністю, надання відпустки, за винятком випадків, дозволених компетентним органом, тягне за собою «неможливість виконувати будь-яку іншу трудову діяльність», будь-який дозвіл на яку повинен бути анульований. Клінічна оцінка інвалідності та ступінь її тяжкості, як зазначено в рескрипті, здійснюється Медичною колегією на основі оціночних таблиць, затверджених за поданням Управління охорони здоров'я та гігієни Держави-Міста Ватикану.

Сім'я особи, яку Медична колегія визнала особою з важкою формою інвалідності або недієздатною, має право на сімейну допомогу. На неї також мають право отримувачі ватиканських пенсій, прямі, опосередковані або ті, що отримують її за спадком, визнані Медичною колегією особами з важкою формою інвалідності або недієздатними.

Щодо виплат сім’ям допомоги на дітей, то рескрипт роз'яснює, що у випадку досягнення повноліття, право на неї мають сім'ї з «законними чи узаконеними дітьми або дітьми, які прирівнюються до них», віком понад 18 років, «протягом періоду навчання в середній школі до досягнення 20 років», або «протягом усього періоду навчання в університеті або в навчальних закладах, визнаних Святим Престолом еквівалентними, до досягнення 26 років». Таке навчання має бути підтверджене довідкою про зарахування, виданою університетом.