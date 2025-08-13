Ватикан

Святкова трансляція з нагоди Успіння Пресвятої Богородиці

Повідомляємо слухачам, що у пʼятницю, 15 серпня 2025 р., з нагоди празника Успіння Пресвятої Богородиці, з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану транслюватиметься Свята Літургія в українсько-візантійському обряді та святкова передача. Трансляція, що триватиме від 9:05 до 12:30 київського часу, здійснюватиметься на коротких хвилях 31-го метра частотою 9710 кГц і 25-ти метрів частотою 11815 кГц, а також через портал Vatican News і застосунок RadioVaticana для мобільних пристроїв.