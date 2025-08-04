Ватикан

Делегація з Ватиканських музеїв подарувала Папі картину святого Августина

У суботу, 2 серпня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції при залі Павла VI невелику делегацію ватиканських музеїв. Під час зустрічі йому було представлено і передано картину анонімного римського художника XVIII століття «Святий Августин з ангелом. Картина, відреставрована в Лабораторії реставрації живопису та дерев'яних матеріалів, є вільною репродукцією зображення святого Августина на фресці «Диспут про Пресвяті Тайни» яку 1509 року у Ватиканських палацах намалював Рафаель Санціо.