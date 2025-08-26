Кардинал Паролін: приголомшені тим, що відбувається в Газі

Під час відкриття 75-го Національного літургійного тижня в Неаполі, відповідаючи на запитання журналістів про ізраїльські обстріли в Секторі Гази в понеділок, 25 серпня, кардинал сказав, що «це абсурд», і вказав на погіршення гуманітарної ситуації. Щодо України він заявив, що необхідно «продовжувати працювати над досягненням миру» і що для цього потрібно «багато політичних зусиль».

«Ми приголомшені тим, що відбувається в Газі незважаючи на засудження з боку всього світу», тому що «всі одностайно засуджують те, що відбувається». Про це заявив Державний Секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін у Неаполі під час церемонії відкриття 75-го Національного літургійного тижня, відповідаючи на запитання журналістів про ізраїльський обстріл лікарні «Насер» у місті Хан-Юнісі, (південь Сектора Гази), що призвів до загибелі 20 осіб, серед яких 5 журналістів. «Це абсурд», – додав кардинал, зауваживши, що, здається, «немає жодних проблисків вирішення» і «ситуація стає дедалі складнішою та дедалі нестабільнішою з гуманітарної точки зору, з усіма наслідками, які ми постійно бачимо».

Що стосується України, то, на думку Державного Секретаря, потрібно «багато політичних зусиль, тому що теоретичних рішень є багато» і «є багато шляхів, якими можна досягти миру», але «потрібно хотіти їх реалізувати» і «очевидно, що для цього потрібна також відповідна диспозиція духу». «Усьому світу потрібна надія», – додав кардинал Паролін, підкресливши, що Ювілейний рік, проголошений Папою Франциском і присвячений саме цій темі, «має стати моментом відновлення надії». «Надії проти всякої надії», – підкреслив кардинал, з огляду на те, що сьогодні немає «багато елементів, які допомагають нам надіятися, особливо на міжнародному рівні», як це показують цими днями «труднощі у започаткуванні мирних процесів у конфліктних ситуаціях», але «не можна змиритися» і «треба продовжувати працювати заради миру і порозуміння».