Кардинал Коовакад: потрібен союз між релігіями й культурами заради миру

Префект Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу виступив під час міжнародного конгресу «Шляхи миру. Релігії та культури в діалозі», який відбувався у католицькому університеті в Темуко в Чилі. Він говорив про роль Пап, починаючи з початку XX століття, у врегулюванні конфліктів, про дипломатичну діяльність Святого Престолу в ім'я миру, справедливості і розвитку та про сприяння міжрелігійному й міжкультурному діалогу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Релігії та культури, безперечно, відіграють багатогранну та визначну роль у побудові шляхів миру», заохочуючи та сприяючи «діалогу та співпраці між людьми різних релігій та культур», щоб «будувати більш справедливий, людяний, братерський та мирний світ». На цьому наголосив кардинал Джордж Джейкоб Коовакад, Префект Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу, виступаючи в середу, 13 серпня 2025 року, під час Міжнародного конгресу "Шляхи миру. Релігії та культури в діалозі", що відбувався 12-13 серпня в Темуко, Чилі, організований місцевим католицьким університетом.

Роль і заклики Пап

Нагадавши, що «будувати мир і сприяти його поширенню всюди є центральним аспектом місії Церкви», кардинал підкреслив, що її діяльність здійснюється через «діалог і співпрацю між релігіями та культурами». Він підкреслив три аспекти: по-перше, роль Папи як «будівничого мостів», оскільки «протягом всієї історії Папи постійно підкреслювали важливість взаємної поваги, розуміння, діалогу і мирного співіснування між усіма народами». А з початку XX століття вони також відігравали «фундаментальну роль у вирішенні конфліктів, закликаючи до стриманості та припинення військових дій, підтримуючи переговори і пропонуючи мирні плани після конфліктів і воєн». У зв'язку з цим кардинал навів численні заклики до примирення, з якими Папи зверталися протягом багатьох років, а також публікацію кількох «важливих документів і послань, спрямованих на поширення миру».

Дипломатичні зусилля

По-друге, кардинал Коовакад підкреслив дипломатичні зусилля Святого Престолу «задля миру, справедливості та розвитку», підкресливши, як, зокрема в наш час, він «піднімає питання від прав людини до роззброєння» і став «важливим гравцем», якого цінують «за його неупередженість і увагу до гуманітарних питань». Це тому, підкреслив префект, що «дипломатія Святого Престолу – це дипломатія миру».

Підтримка міжрелігійного та міжкультурного діалогу

Третім пунктом очільник ватиканської дикастерії, відповідальної за діалог з іншими релігіями, окреслив сприяння міжрелігійному та міжкультурному діалогу заради миру: «Святий Престол, – сказав він, – переконаний, що в сучасному світі, який характеризується зростаючим релігійним і культурним плюралізмом, діалог з релігіями і культурами є необхідним для сприяння порозумінню, повазі до різноманітності, наведенню мостів та миру в суспільстві». Він пояснив, що це досягається різними способами: заохоченням, спрямуванням і допомогою місцевим Церквам у просуванні міжрелігійного діалогу; організацією міжрелігійних зустрічей; сприянням навчанню тих, хто може бути задіяний у цій сфері; прийняттям делегацій різних релігійних груп і залученням їх до діалогу; ініціюванням двостороннього діалогу, зокрема, з мусульманами; надсиланням послань різним релігійним групам з нагоди свят і знаменних дат. Також центральне місце посідає сприяння міжрелігійному діалогу «в екуменічному дусі єдності та співпраці», а також полегшення та заохочення співпраці між різними культурами, «щоб сприяти взаєморозумінню та сприяти побудові більш інклюзивного та гармонійного світу».

Підтримка суспільного розвитку

У цьому ж ключі кардинал Коовакад нагадав про зусилля Дикастерії служіння цілісному людському розвитку, яка «взаємодіє з усіма суб'єктами суспільства для захисту і просування прав людини, релігійної свободи та справедливості, зокрема, добробуту мігрантів, знедолених і вразливих», а також для захисту створіння. З цих роздумів випливає, що «спільною відповідальністю всіх нас є сприяти культурі миру та трудитися задля миру в усьому світі», – підсумував Префект Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу, закликаючи віруючих і невіруючих відповісти на заклик Лева XIV прямувати до миру «через роздуми та дії, натхнені дбанням про гідність людини та спільне благо».