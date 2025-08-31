Архиєпископ Ґаллаґер візьме участь у «Bled Strategic Forum» в Словенії

Секретар Святого Престолу в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями перебуватиме в цій європейській країні до 2 вересня, щоб взяти участь у 20-й конференції, яка пройде в місті Блед.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Від 31 серпня до 2 вересня 2025 р. Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер перебуватиме в Словенії, щоб взяти участь у 20-му Бледському стратегічному форумі, який відбудеться в однойменному місті. Про це Державний Секретаріат Святого Престолу повідомив через свій аккаунт в соціальній мережі «X».

Започаткований у 2006 році, Форум є платформою для обговорення політичних, безпекових та розвиткових питань і викликів, що стосуються Європи та світу та збирає учасників з різних середовищ і країн. Тема цьогорічного форуму – «Світ, що втікає» («A Runaway World») – буде присвячена тому, як Європа та Європейський Союз можуть взяти на себе зобов'язання та переосмислити свою роль, щоб протистояти різним геополітичним, економічним та кліматичним кризам і напруженням, які постають перед сучасним світом.