Кардинал Фаррелл з нагоди оголошення дат СДМ 2027: прямуймо разом у надії

Коментуючи той факт, що Папа Лев XIV наприкінці Ювілею молоді оголосив дати наступної всесвітньої зустрічі молоді, що через два роки відбудеться в столиці Південної Кореї, Префект Дикастерії у справах мирян, сім’ї та захисту життя підкреслив, що перед молоддю стоїть завдання бути свідками надії, щоб гоїти рани людства, спричинені війнами, конфліктами й поділами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Два роки тому, наприкінці СДМ 2023 в Лісабоні, Папа Франциск оголосив про те, що через два роки запрошує молодь до Риму на проведення Ювілею, натомість наступне відзначення СДМ на всесвітньому рівні відбудеться в Сеулі в 2027 році. У вересні минулого року Дикастерія у справах мирян, сім’ї та захисту життя поширила повідомлення про те, яку тему Папа Франциск обрав на це відзначення, й вона звучить: «Будьте відважними: я переміг світ». У неділю, 3 серпня 2025 р., Папа Лев XIV доповнив мозаїку останнім елементом. Промовляючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній», він оголосив дати зустрічі молоді з усіх частин світу з Наступником святого Петра на корейській землі: СДМ 2027 у Сеулі відбуватиметься від 3 до 8 серпня.

Паломники надії, щоб гоїти рани самотності та злиднів

«Ми вдячні Святішому Отцеві за оголошення дат наступного міжнародного відзначення Дня, – прокоментував цю подію кардинал Кевін Фаррелл, Префект Дикастерії у справах мирян, сім'ї та життя, – і запрошуємо всіх форматорів, відділи молодіжного душпастирства та єпископів разом вирушити в дорогу до Сеула, керуючись темою: «Будьте відважними: я переміг світ!» (пор. Ів 16,33)». За словами кардинала, які містяться в пресрелізі, поширеному дикастерією, саме «радість надії, яку ми переживаємо в цьому Ювілейному році, дає нам відвагу звіщати перемогу Воскреслого Господа усьому світові». «Саме молодь має стати паломниками надії, – підкреслює він, – щоб зцілювати самотність і вбогість та ставати свідками миру в цьому світі, розтерзаному поділами, конфліктами та війнами».

Приготування вже тривають

«Організація СДМ 2027 у Сеулі розпочалася і швидкими кроками наближається до дат, які визначив Святіший Отець», – додав д-р Ґлейсон де Паула Соуза, Секретар Дикастерії у справах мирян, сім'ї та життя. «Разом із сеульським місцевим організаційним комітетом ми працюємо над тим, щоб єпископи та молодь з усього світу, яких прийматиме Корейська Церква, зібралися разом, щоб засвідчити, що зустріч з Христом перемінює життя і дає відвагу долати виклики, які стоять перед ними», – запевнив він.