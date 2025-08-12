Державний Секретар Святого Престолу розпочинає візит у Бурунді

Подорож присвячена відзначенню 60-річчя дипломатичних стосунків між Святим Престолом і цією африканською країною. Під час візиту буде закладено перший камінь під спорудження медичного осередку на честь Апостольського нунція Майкла Ейдена Кортні, вбитого 2003 року.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

На запрошення місцевої Церкви та влади Бурунді Державний Секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін відвідає цю африканську країну з 12 серпня до понеділка, 18 серпня. Приводом для поїздки є завершення ювілейних заходів, присвячених 60-річчю дипломатичних стосунків між Бурунді та Святим Престолом, а також інавгурація пам'ятника та закладення першого каменя в фундамент медичного центру на честь Апостольського нунція архиєпископа Майкла Ейдана Кортні, через двадцять два роки після його підступного вбивства.

Програма подорожі

Детальну програму подорожі повідомляє акаунт Державного Секретаріату @TerzaLoggia в соціальній мережі «Х». Згідно з повідомленням, завтра, 13 серпня, кардинал відслужить Святу Месу з членами Єпископської конференції Бурунді, з якими опісля матиме приватну зустріч. Того ж дня запланована його зустріч з Президентом Еваристом Ндаїшіміє і підписання певних угод між Єпископською Конференцією та урядом. В урочистість Внебовзяття Пречистої Діви МАрії, 15 серпня, кардинал Паролін відслужить Святу Месу в Марійському санктуарії в Муґері, а потім відвідає столицю країни Гітеґу. Відкриття монумента та закладення наріжного каменя осередку на честь архиєпископа Кортні відбудеться 14 серпня.

Ще одна Свята Меса запланована на суботу, 16 серпня, а одразу після неї кардинал Паролін зустрінеться з семінаристами та вищими настоятелями чоловічих і жіночих чернечих орденів. Того ж дня відбудеться урочисте відкриття меморіалу на честь архиєпископа Кортні в Апостольській нунціатурі та прийняття з дипломатичним корпусом. Насамкінець, у неділю, 17 серпня, Державний Секретар очолить заключну Святу Месу з нагоди відзначення 60-річчя дипломатичних стосунків між Бурунді та Святим Престолом у храмі Пресвятої Богородиці, збудованому на тому місці, де 7 вересня 1990 р. звершив Євхаристію святий Іван Павло ІІ.

Пам’ять про архиєпископа Кортні

Архиєпископ Майкл Ейдан Кортні, якого Іван Павло ІІ 2000 року призначив Папським представником у країні, спустошеній громадянською війною, відіграв провідну роль у досягненні угоди між урядом Бурунді та повстанцями хуту, укладеної в листопаді 2003 року. Отримавши призначення до Апостольської нунціатури на Кубі, ірландський архиєпископ попросив залишитися у Бужумбурі ще на деякий час, вважаючи, що вже близько встановлення остаточного миру. Під час поїздки недалеко від столиці Бурунді 29 грудня 2003 року його автомобіль був обстріляний із засідки. Єдиний постраждалий серед тих, хто перебував у транспортному засобі, нунцій помер у лікарні, маючи лише 58 років.

У 2023 році, через 20 років після його смерті, архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар Святого Престолу в справах стосунків з державами й міжнародними організаціями, відслужив заупокійну месу за нунція в ірландській каплиці у Ватиканській крипті. Цього ж разу вся країна в присутності кардинала Пароліна вшанує пам'ять архиєпископа відкриттям осередку, який буде збудовано на місці, де сталося вбивство. Проект минулого року анонсував Президент країни Ндаїшіміє.