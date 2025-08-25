Кастель-Ґандольфо: Лев XIV 5 вересня офіційно інавгурує «Селище Laudato si’»

Папа урочисто відкриє «Селище Laudato si’», унікальне місце, де можна на власному досвіді переконатися, що піклування про створіння і повага до людської гідності можуть знайти конкретне втілення і гармонію відповідно до принципів віри, через навчання, працю і співпрацю.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Увечері, 5 вересня 2025 року, під час церемонії, яку очолить Папа Лев XIV, відбудеться офіційне відкриття «Селища Laudato si’». Про це йдеться у повідомленні для преси, яке поширив Центр післядипломного підвищення кваліфікації «Laudato si’», який з ініціативи Папи Франциска від 2023 року діє на території комплексу Папської літньої резиденції в Кастель-Ґандольфо, маючи завдання займатися втіленням принципів, викладених в енцикліці «Laudato si’», якій цього року виповнилося десять років після публікації.

Ініціатива Папи Франциска

Від Папи Франциска згаданий центр отримав місію створити місце, де дбання про створіння і повага до людської гідності, особливо найслабших, можуть бути захищені і цінуватися через спільні зусилля, що мають коріння у вірі. Об'єкт, що займає площу 55 гектарів, включає історичні сади, палаци, пам'ятники та археологічні пам'ятки, сільськогосподарські угіддя та нові простори, присвячені навчанню та біологічному і регенеративному землеробству. Він є результатом шляху, що поєднує духовність, освіту та сталий розвиток з метою створення відкритого, доступного та інклюзивного простору для навчання, роздумів та експериментів з більш усвідомленим та шанобливим ставленням до створіння.

Програма інавгурації

У другій половині дня Святий Отець, перед тим як очолити Літургію Слова з обрядом благословення, здійснить символічний візит, відвідавши основні місця та зустрівшись із працівниками, співробітниками, їхніми родинами та всіма людьми, які в різний спосіб підтримують діяльність «Селища Laudato si’», а це богопосвячені особи, викладачі, студенти, мешканці міста, партнери та доброчинці. На церемонії будуть присутні представники Римської курії та інституцій, а також ті, хто сприяв створенню цього проекту. До молитви з нагоди благословення приєднаються також маестро Анлреа Бочеллі з сином Маттео.