Ватикан: відзначення 60-річчя візиту святого Павла VI до катакомб

Папська комісія з питань сакральної археології організовує фотодокументальну виставку та пропам’ятний захід, щоб згадати історичний візит Папи Монтіні до римських катакомб.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Ми прийшли, щоб напитися з джерел, ми прийшли, щоб вшанувати ці скромні славні гробниці і отримати від них настанову та втіху». Цими словами, сказаними шістдесят років тому в підземній базиліці святих Нерея та Ахіллея, Папа Павло VI завершив свій історичний візит до катакомб Домітілли. Це сталося 12 вересня 1965 року, напередодні завершальної фази Другого Ватиканського Собору. З нагоди цієї річниці Папська комісія з сакральної археології організовує на п’ятницю 12 вересня подвійний захід.

О 18:00 відбудеться відкриття виставки фотографій та документів під назвою «1965-2025. Пити з джерел. Святий Павло VI – паломник у катакомбах». Експозиція, яка триватиме до 16 листопада 2025 року, відтворює для відвідувачів атмосферу того історичного дня за допомогою тогочасних світлин, архівних документів та рідкісних артефактів. Захід вдалося організувати завдяки співпраці архівів Дикастерії в справах комунікації Святого Престолу, Інституту Павла VI в Брешії, спільноти Салезіян святого Отця Боско та спільноти Місіонерів Божого Слова, які є хранителями катакомб Святого Каліста та Домітілли.

Після відкриття виставки, о 18:30 в підземній базиліці святих Нерея і Ахіллея в катакомбах Домітілли відбудеться пропамʼятний захід, який очолить кардинал Маттео Дзуппі, голова Італійської єпископської конференції.