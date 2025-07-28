Звіт Адміністрації Майна Апостольської Столиці: прибуток на потреби місії Церкви

Опубліковано фінансовий звіт Адміністрації Майна Апостольської Столиці, в якому відзначено зростання прибутковості та збільшення внеску в діяльність Римської курії та в місію Церкви. За словами очільника архиєпископа Піччінотті, йдеться про «один з найкращих показників за останні роки».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Прибуток – 62,2 мільйона євро (на понад 16 більше, ніж у 2023 році), але також надзвичайний внесок – 46,1 мільйона євро (на понад 8 більше, ніж у 2023 році) – для покриття потреб Святого Престолу та дефіциту Римської курії. Такими є показники опублікованого у понеділок, 28 липня 2025 р., фінансового звіту APSA, Адміністрації Майна Апостольської Столиці за 2024 рік. Такий звіт цей орган, який Папа Павло VI створив у 1967 для управління рухомим і нерухомим майном Святого Престолу, публікується впʼяте. Вперше він був опублікований 2020 року.

«Це один з найкращих показників за останні роки», – прокоментував ватиканським медіа президент APSA архиєпископ Джордано Піччінотті. Зміна ще більше відчувається в документі, де підкреслюється, що зростання прибутковості не є самоціллю, а покликане забезпечити більшу спроможність задовольняти потреби Святого Престолу. А, отже, місії Церкви і Папи. «APSA виконує свій обов'язок», – підкреслює очільник.

Покриття потреб Святого Престолу

Під фінансовими потребами Курії, що становлять 170,4 мільйона, розуміються фінансові витрати, які APSA забезпечує для Святого Престолу, тобто витрати на заробітну плату та закупівлю товарів і послуг. З фіксованим внеском у 30 мільйонів та змінним внеском (50% від залишкового прибутку) у 16,087 мільйонів, загальна сума внеску APSA для Курії у 2024 році становить 46,087 мільйонів.

Прибутки

Що стосується прибутку, президент нагадує, що в трирічному плані, складеному чотири роки тому, цільовий показник становив 50 мільйонів євро. Тому профіцит, зафіксований у сьогоднішньому балансі, є втішним результатом, насамперед, кращого управління рухомим і нерухомим майном, націленого на підвищення його вартості, а не на скорочення витрат чи продаж. І все це відповідно до процесів «раціоналізації, прозорості, професіоналізму». «Йдеться не лише про здачу в оренду вільних приміщень; за останні роки відбулася значна реструктуризація управління майном, яка дозволила нам здавати його в оренду за ринковими цінами. Це приносить додаткові ресурси... Крім того, APSA працює етично, тому всі процеси формалізовані та простежувані», – підкреслив він.

Усі деталі можна дізнатися з 34 сторінок звіту, який містить огляд двох основних управлінських операцій, доручених APSA (цінні папери та нерухомість). Щодо першого, слід зазначити, що протягом березня та квітня 2024 року були виконані директиви Інвестиційного Комітету Святого Престолу. Завдяки правильному вибору часу, візії та стратегії, APSA досягла управлінської прибутковості у 8,51 відсоткових пунктів. Завдяки цьому отримано на 10 мільйонів євро надходжень більше, ніж у попередньому році.

Натомість результат від управління нерухомістю залишився незмінним порівняно з 2023 роком: 35,1 млн євро. На сьогодні APSA управляє 4234 об'єктами нерухомості в Італії: 2866 належать самій Адміністрації (1367 – для житлового використання, 395 – для комерційного використання); 1368 – іншим суб'єктам. Управління нерухомістю також здійснюється через компанії в Англії, Франції, Швейцарії та Італії.

Праця для інших

Серед важливих пунктів у звіті, як і раніше, – надання послуг, які залучають близько 40 відсотків людського ресурсу. «Праця для інших», – знову підкреслює президент, пояснивши: «Адміністрація робить свій внесок у місію Церкви, надаючи послуги, якими користуються інші інституції. Одним із прикладів є бухгалтерський облік та утримання нунціатур».

Врешті, остання частина звіту містить опис проектів, розпочатих і продовжуваних у 2024 році, і скеровує погляд в майбутнє з ідеями та пропозиціями. Серед них – проект Fratello Sole (Брате Сонце), спорудження агровольтаїчної електростанції в Санта-Марія-ді-Ґалерія для досягнення прикладу енергетичного переходу на відновлювані джерела енергії.