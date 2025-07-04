Кардинал Черні до працівників у морі: бути паломниками надії

З нагоди Неділі моря префект Дикастерії служіння цілісного людського розвитку висловлює вдячність морякам, які приносять величезну користь економіці та розвитку народів.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Ми бажаємо визнати моряків – як закликає нас усіх девіз Ювілею 2025 року – паломниками надії. Свідомо чи ні, вони втілюють прагнення кожної людини, незалежно від її походження чи віросповідання, жити гідним життям через працю, обмін, зустрічі», – пише Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвитку кардинал Майкл Черні у посланні, присвяченому людям, які працюють у морі. Документ дикастерії за підписом префекта приурочений до Неділі моря, яку християнські спільноти відзначають у другу неділю липня.

Сприяти справедливості та безпеці

Кардинал Черні зазначає, що цілісний людський розвиток включає всіх людей, і зокрема, всіх працівників моря, які «не самотні у своїх вимогах щодо справедливості, гідності та радості», оскільки перебувають у самому серці Церкви. А тому вона покликана, за його словами, звернути увагу на умови та права осіб, які сьогодні працюють в портах і на кораблях, щоб вони не були дискриміновані та почувалися безпечно.

«У цей Ювілейний рік, дорогі друзі, новизна, яку звіщають християни, повинна ще більше поставити під сумнів існуючий порядок, адже Царство Боже закликає нас до навернення: розірвати кайдани, пробачити борги, перерозподілити ресурси, зустрітися в мирі – це відважні, але можливі людські жести. Вони відроджують надію», – наголошує Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвитку.

Бути пророками миру

Кардинал Черні зазначає, що люди, які працюють у морі, не стоять на місці, а перебувають у дорозі життя, що суголосно з темою Ювілейного року – «паломники надії». «Надія – це слово, яке завжди має нагадувати нам про нашу ціль: ми не мандрівники без визначеної мети, а дочки й сини, чию гідність ніхто і ніщо не зможе стерти. Отже, ми є братами і сестрами. Ми походимо з одного дому і повертаємося в один дім: Батьківщину без кордонів і митниці, де немає привілеїв, які розділяють, і несправедливості, яка завдає ран», – пише він.

Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвитку висловлює вдячність всім морякам, запрошуючи їх також бути пророками миру. «Ви є паломниками надії щоразу, коли працюєте з дбайливістю та любов’ю, щоразу, коли підтримуєте живі зв’язки з членами ваших родин та спільнот, щоразу, коли організовуєтесь, щоб відважно та конструктивно реагувати та відповідати перед обличчям соціальної та екологічної несправедливості», – зауважує кардинал Черні. На завершення він поручає всіх людей, які працюють в морі, опіці Пресвятої Богородиці, покровительці моряків з титулом «Зірка моря», щоб Вона провадила і просвічувала їхню надію.