Святий Престол – Італія: угода про агровольтаїчну електростанцію

Відбулося підписання угоди щодо реалізації проекту, який забезпечить повне енергопостачання Держави-Міста Ватикану.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Ініціатива, покликана гарантувати повне енергетичне забезпечення Держави-Міста Ватикану, але передусім символ відповідальності за турботу про створіння, яку наполегливо заохочував Папа Франциск, а тепер відновлює Папа Лев XIV. У четвер, 31 липня 2025 р., в Посольстві Італії при Святому Престолі була підписана угода між Святим Престолом та Італійською Республікою щодо агровольтаїчної електростанції в Санта-Марія-ді-Ґалерія, екстериторіальній зоні, де від 1957 року знаходяться структури Радіо Ватикану, що використовуються для короткохвильових передач.

Проект спрямований на забезпечення не тільки електропостачання радіостанції, а й повного енергетичного забезпечення маленької Ватиканської держави, вдаючись – як повідомляється в пояснювальній записці – до «рішень, які при сучасному стані науки і техніки забезпечать максимально можливу пошану до землі, найкращим чином узгоджуючи цілі збереження сільськогосподарського використання землі, підтримання гідрогеологічного балансу місцевості, мінімізації, наскільки це можливо, впливу на навколишнє середовище і гарантуючи захист культурної, археологічної та ландшафтної спадщини».

Таким чином, йдеться про «добрий приклад» з боку Святого Престолу «спільних зусиль у боротьбі зі зміною клімату» та інвестицій у відновлювані джерела енергії, підкреслив на церемонії підписання угоди архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, який підписав угоду разом з Послом Італії Франческо Ді Нітто. На заході були присутні представники ватиканської влади, в тому числі архиєпископ Джордано Піччінотті, голова Адміністрації Майна Апостольської Столиці, та сестра Раффелла Петріні, президентка Губернаторства Держави-Міста Ватикану, а також італійської влади, зокрема, від територіальних італійських адміністрацій, які брали участь у формулюванні Угоди.

У комюніке зазначається, що угода складається з п'яти статей і є «ознакою чудових двосторонніх відносин», а також адаптує «існуючі договірні зобов'язання між Сторонами до нових можливостей, що відкриваються завдяки розвитку наукових знань і технологій, пов'язаних з виробництвом енергії з відновлюваних джерел, у світлі спільних зобов'язань відповідно до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, підписаної в Нью-Йорку 9 травня 1992 року, і Паризької угоди, пов'язаної з Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, ухваленої в Парижі 12 грудня 2015 року».

Нагадаємо, що 26 червня 2024 року було повідомлено про те, що Апостольським листом motu proprio «Fratello Sole» Папа Франциск розпорядився розробити проект і реалізувати спорудження агровольтаїчної установки на екстратериторіальних теренах, де розташовані антени Радіо Ватикану. Агровольтаїка – це напрямок, який поєднує діяльність сонячних електростанцій, розміщених на землі, із сільським господарством. А 19 червня цього року цей комплекс, розташований поблизу Чезано біля Риму, відвідав Папа Лев XIV.