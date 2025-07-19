Папа призначив посланця на святкування 650-річчя Галицької митрополії

Кардинал Крешенціо Сепе, Архиєпископ-емерит Неаполя, прибуде до України як спеціальний посланець на святкування 650-ї річниці Галицької латинської митрополії.

VATICAN NEWS

У суботу, 19 липня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Лев XIV призначив кардинала Крешенціо Сепе, Архиєпископа-емерита Неаполя, спеціальним посланцем на святкування 650-ї річниці створення Галицької митрополії латинського обряду. Святкування відбудеться у Львові 6 верересня 2025 року при катедральному соборі Успіння Пречистої Діви Марії.