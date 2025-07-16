Ватикан

Лев XIV призначив Легата для Папських базилік в Ассізі

У середу, 16 липня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Лев XIV призначив кардинала Анхеля Фернандеса Артіме, S.D.B., Пропрефекта Дикастерії у справах інститутів богопосвяченого життя та товариств апостольського життя, Папським Легатом для базилік Святого Франциска та Святої Марії Ангелів в Ассізі. Нагадаємо, що згадані храми, пов’язані із засновником францисканської чернечої родини, мають статус Папських базилік.