Святий Рік 2025: відбулося представлення Ювілею молоді

У Ватиканському прессцентрі відбулося представлення «найочікуванішої події» Святого Року – Ювілею молоді, в якому візьме участь найбільше паломників, що походять із майже150 країн світу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Найочікуваніший момент Святого Року, під час якого Рим відкриється на світ, в тому числі й на ті терени, що позначені війнами. Щоб кожна молода людина, зустрічаючись зі своїми однолітками, могла відчути обійми та залишатися вірною заклику бути «вартовими світанку», з яким 25 років тому поновив Папа Іван Павло ІІ. Про це йшлося під час презентації Ювілею молоді, що відбулася в середу, 23 липня 2025 р., у Ватиканському пресцентрі. У презентації подій, які відбуватимуться від 28 липня до 3 серпня, взяли участь архиєпископ Ріно Фізікелла, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації, Відділ фундаментальних питань євангелізації у світі, та відповідальний за Ювілей, представники італійського уряду, місцевого самоврядування, органів правопорядку.

Тижнева програма для паломники із 146 країн

Архиєпископ Фізікелла пояснив, що Ювілей молоді є «найбільш очікуваним моментом» Святого Року, «тому що на нього приїжджає найбільше учасників». Фактично, паломники приїжджають з 146 різних країн, 68% з яких припадає на Європу, а решта – на інші континенти. Окремої згадки заслуговує молодь, яка прибуває із теренів, поранених війнами: з Близького Сходу, М'янми, України, Південного Судану. Архиєпископ подякував італійському уряду за щоденну участь в організації цих заходів, а тоді розповів про програму.

У понеділок, 28 липня, прибудуть перші півмільйона паломників. Для їх прийняття задіяно 370 парафій, 400 шкільних закладів, 40 позашкільних закладів, будинки цивільної оборони, спортивні зали та сім'ї. Цей день також збігається з початком Ювілею цифрових місіонерів. Для харчування молоді облаштовано 20 спеціальних пунктів з можливістю реєстрації для отримання обідів та вечерь. 29 липня розпочнуться «Діалоги з містом», тобто 70 заходів, які у вівторок, середу та четвер відбуватимуться на площах Риму. У п’ятницю, 1 серпня, на давньоримському іподромі Circus Maximus відбудеться «день покаяння», під час якого 200 священиків, чергуючись, під великими наметами уділятимуть Таїнство Сповіді. Загалом, до цього служіння зголосилися 1000 священників, щоб сповідати 10 мовами. У суботу, 2 серпня, вже від 9 години ранку відкриються брами комплексу на передмісті Тор-Верґата, де о 20:30 відбудеться чування з Папою, очікування на яке супроводжуватиме концертна програма. Під час чування Святіший Отець Лев XIV відповість на запитання трьох молодих людей з Італії, Мексики та США. Очікується до мільйона учасників на чуванні, кількість яких може зрости до початку Святої Меси, яку Папа очолить тут у неділю вранці.

На завершення архиєпископ Фізікелла подякував Дикастерії у справах комунікації за впровадження додатку для мобільних пристроїв «Vatican Vox», за допомогою якого можна буде отримати переклад та коментарі вісьмома мовами, які забезпечать журналісти Ватиканського радіо. Разом з Службою Цивільного Захисту було укладено пам'ятку з усіма вказівками, щоб прожити ці події у повному спокої.

Рим готовий обійняти світ

«Місто, готове прийняти світ» – так, за словами мера Роберто Ґвалтьєрі, можна охарактеризувати підготовку Риму до ювілейних заходів, присвячених молоді. Зокрема, йдеться про «найбільшу технологічну установку, коли-небудь створену для проведення заходів в Італії», що складається, серед іншого, з диспетчерської площею 500 квадратних метрів, яка «стежитиме» за територією, яка прийматиме паломників. Буде розгорнуто 2660 пунктів, де можна буде наповнити фляги питною водою, приготовано 5 мільйонів пляшок питної води, оснащено 70 пунктів з водорозпиленням, де можна освіжитися під час спеки. Значна увага також приділяється медичному забезпеченню: 10 сучасних медичних пунктів, 43 карети швидкої допомоги та чотири «спокійні» зони для тих, хто потребуватиме перепочинку.

Чотири тисячі волонтерів і 500 медичних бригад

«Подія, що запам'ятається», – так її визначила Роберта Анджеліллі, віцепрезидентка регіону Лаціо, не лише з огляду на «організацію, яка завжди вражає», але й на її «емоційний вплив». Регіон прийме понад 4 тисячі волонтерів, забезпечивши їм проживання та харчування, облаштувавши 30 наметів з кондиціонерами, 5 польових кухонь та 300 паркувальних місць. Що стосується громадського транспорту, заплановано 400 понаднормових змін і 60 спеціальних автобусів, на додаток до 21 години безперервної роботи ліній «А» і «С» метрополітену. В сфері охорони здоров'я працюватимуть 500 оперативних бригад, крім того, будуть задіяні інші служби, в тому числі медичний вертоліт.

У свою чергу, представники правоохоронних органів і служби цивільної оборони представили безпекову ситуацію. Як зазначається, на даний час немає жодних негативних сигналів. В рамках дбання про безпеку всі, хто прямуватиме до місць проведення заходів, проходитимуть перевірку. Також буде збільшено пильність правоохоронних органів у місцях більшого скупчення людей, як от вокзали.

Відповіді на запитання журналістів

«Значна частина ювілейних заходів проводиться з пошаною до турботи про створіння», – запевнив Роберто Гвалтьєрі, відповідаючи на запитання журналістів, щодо включення виміру екологічної сталості в організацію Святого Року. Архиєпископ Фізікелла також нагадав, що 1500 молодих людей прибудуть з Південної Кореї, місця проведення наступних Світових Днів Молоді. Що стосується запитань, на які відповідатиме Лев XIV, то вони торкатимуться «дуже важливих тем», зокрема, теми дружби: «Чи можна мати щиру дружбу в епоху інтернету?», а також майбутнього і надії. «Це чудова нагода поширити послання, яке особливо лежить на серці Папи: єдність і братерство». На даний момент, підсумував пропрефект, у ювілейних заходах, згідно з даними реєстрації, взяли участь 17 мільйонів людей.