Синод: Генеральний секретаріат приготував напрямні для етапу втілення

У понеділок буде опубліковано документ, розроблений для супроводу останньої фази синодального процесу, розпочатого в 2021 році. Текст днями затвердила XVI Звичайна Рада Генерального секретаріату Синоду. Він розглядається в контексті циркулярного діалогу між місцевими Церквами та Генеральним секретаріатом.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

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Засіб для «супроводу останньої фази синодального процесу»; текст «на служінні діалогові між місцевими Церквами та Генеральним секретаріатом Синоду» та для «сприяння обміну досвідом між Церквами». Саме цим є «Настанови для етапу імплементації Синоду», які схвалив Генеральний секретаріат Синоду під час засідання XVI Звичайної ради. Про це повідомляється в комюніке, в якому зазначається, що тексти будуть доступні на сайті Генерального секретаріату (www.synod.va) від понеділка, 7 липня. Зустріч Ради, яку 26 червня відкрив Генеральний секретар Синоду кардинал Маріо Грек, і яка включала діалог з Папою Левом XIV, завершилася 27 червня.

Чотири розділи документа

Розділені на чотири розділи, «Настанови» спочатку пропонують «ключ до інтерпретації етапу імплементації синодального процесу», а потім зосереджуються на суб'єктах, до яких вони адресовані, а саме – дієцезіальному/єпархіальному єпископу та синодальних командах. Далі, у третьому розділі, наводяться деякі критерії, щоб етап імплементації на місцевому рівні гармоніював із етапом імплементації в Церкві загалом. Врешті, текст завершується розглядом питання методу та інструментів.

У комюніке також зазначається, що імплементаційна фаза синодального процесу хоча і має за орієнтир Кінцевий документ XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, що відбулася в жовтні 2024 року, може знайти в Настановах «низку вказівок як відповідь на запитання, що надійшли протягом останніх місяців до Генерального секретаріату Синоду, що має завдання супроводжувати та підтримувати цей шлях і сприяти обміну дарами між місцевими Церквами», згідно з «принципом циркулярного діалогу».

Праця робочих груп

Члени Ради були поінформовані про роботу дослідницьких груп, які Папа Франциск створив після першої сесії XVI Загальної Асамблеї. У контексті смерті Хорхе Маріо Берґольо та обрання Лева XIV робота цих груп була сповільнена. Тому за спільною згодою з Папою було вирішено продовжити термін подання кінцевих звітів до 31 грудня 2025 року. Водночас, з метою дотримання прозорості, групам було запропоновано подати до Генерального секретаріату до кінця червня 2025 р. короткі звіти про поточні напрацювання, які будуть опубліковані на сайті Генерального секретаріату.

Назустріч Ювілеєві синодальних команд

Під час зустрічі також було надано інформацію про Ювілей синодальних команд та органів участі, запланований на 24-26 жовтня, а також про деякі заходи, що проводяться в місцевих Церквах. Зокрема, було вирішено продовжити до 31 липня термін реєстрації на участь у ювілейних заходах, що включатимуть формаційні зустрічі та обмін досвідом між різними синодальними структурами. Також у цей час, тобто 26-27 жовтня, відбудеться наступне засідання XVI Звичайної Ради Генерального секретаріату Синоду.