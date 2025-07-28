Паролін: не думаю, що можна звинуватити Ватикан, що він не є нейтральним

Спілкуючись із журналістами на полях зустрічі, що відбулася в рамках Ювілею цифрових місіонерів, Державний Секретар Святого Престолу поділився думками про ситуацію на Близькому Сході та заперечив звинувачення в тому, що Святий Престол не може вважатися нейтральною стороною, якщо йдеться про сприяння діалогові між Україною та Росією.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Ми завжди старалися, водночас називаючи речі своїми іменами, залишатися поруч з обома сторонами і, перш за все, допомагати знайти шлях до врегулювання конфлікту», – сказав кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, відповідаючи на запитання про те, що він може відповісти на закид російської сторони про те, що Ватикан не може вважатися нейтральним місцем для переговорів про мир. Спілкування з журналістами відбулося у понеділок, 28 липня 2025 р., на полях інавгурації заходів з нагоди Ювілею цифрових місіонерів і католицьких інфлюенсерів, який відбувається у Ватикані з нагоди Святого Року.

Відповідаючи на запитання журналістів, очільник ватиканської дипломатії сказав: «Я розумію, що для них це може бути проблемою, в тому сенсі, що, як вони також пояснили, йдеться про дві православні країни, і те, що дві православні країни повинні в кінцевому підсумку знайти єдине середовище в католицькій дійсності, може створювати певні складнощі. В іншому, я не думаю, що можна звинувачувати Ватикан в тому, що він не є нейтральним».

На прохання прокоментувати нещодавню зустріч між Папою Левом XIV та митрополитом Антонієм, відповідальним за зовнішні стосунки РПЦ, кардинал Паролін зазначив, що нічого не знає про зміст розмови. Але в будь-якому випадку факт зустрічі він вважає позитивним, «бо важливо говорити одні з одними, підтримувати контакт». Він висловив сподівання, що це може допомогти поступово, крок за кроком, відновити стосунки.

Ситуація на Близькому Сході

Розмова почалася із запитання про те, як він оцінює результати розслідування обстрілу католицької парафії в Газі, які надав ізраїльський уряд, згідно з яким ідеться про помилку. Кардинал Паролін відповів, що оскільки не було можливості провести якесь інше розслідування, то вони приймають ті, які є, наголошуючи на тому, що слід бути уважнішими, «бо складається враження, що часто ці помилки повторюються, і потрібно докладати особливу увагу, щоб місця культу чи гуманітарні інституції знову не зазнавали ударів».

Коментуючи пропозицію Президента Франциції про визнання Палестинської держави, очільник ватиканської дипломатії нагадав, що Святий Престол вже визнав її. «Для нас, – сказав він, – це є вирішенням: визнання двох держав, які живуть поруч, в самостійності, але також у співпраці та безпеці». Тим же, хто вважає таке рішення передчасним, Державний Секретар Святого Престолу зазначив: «На нашу думку, рішення пролягає через прямий діалог між двома сторонами з метою встановлення двох автономних державних реалій. Звичайно, це також стає дедалі складнішим через ситуацію, яка склалася і створюється на Західному березі річки Йордан». У цьому контексті він висловив сподівання на якісь зрушення в рамках запланованої на найближчий час зустрічі, яку організовують Франція та Саудівська Аравія.