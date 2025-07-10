Нунцій в Україні: обстріли Києва посилюються, пошкоджено нунціатуру

Архиєпископ Вісвальдас Кульбокас коментує в інтервʼю для ватиканських медіа ситуацію, що склалася в столиці України, яка зазначає постійних регулярних обстрілів, які останніми тижнями посилюються.

Світлана Духович – Ватикан

Під час масованої російської атаки на Київ вночі на 10 липня 2025 р., що спричинила загибель і поранення людей, а також значні руйнування, пошкоджень зазнали також приміщення Апостольської Нунціатури. Про це ватиканським медіа повідомив Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Вісвальдас Кульбокас. «Можливо, ви можете бачити навіть з Риму через засоби інформації, що атаки на місто Київ дедалі більше посилюються», – сказав він у інтерв’ю, додаючи, що «сьогодні вночі, навіть рано вранці, були десятки й десятки ракет і безпілотників».

Вибухи в безпосередній близькості

«Тривожним є те, що видно, що безпілотники націлені на цивільні квартали. Бо я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо нунціатури, навколо будинків. Я не знаю, що вони шукали. Ми чули кілька вибухів, але два з них – дуже близько. Я також подивився на пошкодження цивільних будівель: одна приблизно за 70 метрів від нас, інша приблизно за 90 метрів. Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення. Ми підібрали близько десяти досить великих осколків, і я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на осколки безпілотника, а не ракети. Що стосується людей, ми в порядку, ми не зазнали жодних ушкоджень. Але, звичайно, це справляє враження, коли бачиш вибухи, що відбуваються в безпосередній близькості», – сказав архиєпископ Кульбокас.

Апостольський нунцій зауважив, що нунціатура розташована у Шевченківському районі столиці України, де є чимало посольств. За даними статистичних підрахунків, цей район найчастіше атакований після прифронтових міст за кількістю дронів і ракет. «Деякі з них прилітають всього кілька сотень метрів від нас, але цієї ночі кілька прилетіли дуже близько. Ми не знаємо, скільки було жертв, бо іноді ці дані стають відомі через один, два чи три дні, але щоранку на Святій Месі ми завжди молимося за всіх ймовірних жертв», – розповів представник Папи в Україні.

Осколки, підібрані на території нунціатури

Виклики для колективу та спільноти

Архиєпископ Вісвальдас Кульбокас зазначив, що такі події викликають певні труднощі: «Наприклад, сьогодні знову, вже вкотре, наші співробітники не змогли вчасно потрапити на роботу, тому що немає можливості пересуватися, дороги доводиться розчищати від великої кількості уламків і осколків. Все це, безумовно, спонукає нас ще більше молитися, просячи Господа дати нам дар миру, якщо люди не в змозі його досягти», – підкреслив він, зізнаючись, що енергія, необхідна для денної праці, значно вигасає.

«До речі, цими днями до сестер, які працюють у Нунціатурі, приїхала з візитацією Головна Настоятелька разом з радницями. Вони теж провели ніч без сну. Вони належать до Згромадження Сестер Милосердя святого Вікентія. В Україні Згромадження 8 червня 1926 року заснував митрополит Андрей Шептицький, як східну гілку однойменного згромадження, заснованого в Бельгії. Їхній головний дім розташований у Львові, а спільнота з трьох сестер-монахинь працює в нашій нунціатурі, за що ми їм дуже вдячні. Сьогодні ми також приймали новопроголошеного Єпископа Кам'янця-Подільського латинського обряду. Осколки, які влучили в будівлю, впали за кілька метрів від мого помешкання та помешкання єпископа», – розповів нунцій, зазначивши, що коли чутно такі вибухи, всі в нунціатурі сходять на нижній поверх, приготовані залишити будівлю у випадку пожежі, адже при влучанні дрона чи падінні його уламків, крім вибухової хвилі, розливається пальне, яке горить. «Серед іншого, як сьогодні, так і у попередні дні, – додав він, – неможливо відчинити вікна, тому що по всьому місту пожежі, горять токсичні речовини з ракетного пального та палива для безпілотників. Протягом кількох годин дихати повітрям у місті дуже небезпечно».

Інтенсивність обстрілів зростає

Архиєпископ Кульокас підкреслив, що хоч обстріли Києва завжди, від початку повномасштабного вторгнення, були частими й регулярними, інтенсивність значно зросла від кінця місяця травня, і так було протягом всього червня та початку липня. «Наприклад, якщо рахувати тільки дрони, якщо я не помиляюся, вибухи слідували один за одним протягом трьох годин. Потім полетіли ракети. Три години означає, що ти чуєш, як пролітає безпілотник, а потім той самий безпілотник повертається, і ти не знаєш, яку ціль він переслідує, тому що чуєш його безпосередньо над головою. Потім ще один, п'ятий, десятий, двадцятий, тридцятий... і так безперервно. Потім чуєш вибухи, тож усе це викликає велике напруження».

Віддаючи все в Божі руки

У такому контексті Апостольський нунцій в Україні визнає, що не залишається нічого іншого, як молитися, а тому до всіх звертається з проханням про молитву. «Я дуже вірю в нашу молитву. Ми, що молимося, можемо бути недостойними цієї Господньої благодаті, але в цей Ювілейний рік ввіряємо себе Його милосердю, і тому заохочую всіх молитися, також і тих, хто відчуває себе недостойним, хто вважає, що його молитва є слабкою: всі разом об'єднаймо наші молитви і просімо, повторюймо це прохання до Господа, щоби Він дарував нам мир. Закликаю всіх приєднатися до цієї молитви», – підсумовує архиєпископ Вісвальдас Кульбокас.