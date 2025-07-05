Лев XIV призначив нового голову Папської Комісії захисту неповнолітніх

Кардинала ОʼМеллі, який очолював комісію до досягнення свого вісідмесятиріччя, замінить французький ієрарх Тібо Верні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 5 липня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець Лев XIV призначив головою Папської комісії захисту неповнолітніх Преосвященного Тібо Верні, Архиєпископа Шамбері та Ординарія Сен-Жан-де-Морієн і Тарантез, який до цього часу був членом цієї ж Папської комісії. На чолі комісії він замінить її першого голову кардинала Шона Патріка ОʼМеллі, Бостонського архиєпископа, якому в червні минулого року виповнилося 80 років життя. Комісію в березні 2014 року створив Папа Франциск.

У заяві з приводу цього призначення архиєпископ Верні зазначив, що довіра, яку Папа Лев XIV виявив до нього, є для нього великою честю, усвідомлюючи «серйозне та священне завдання, довірене комісії», яким є «допомагати Церкві ставати дедалі більше пильною, відповідальною та співчутливою в місії захисту найуразливіших серед нас».

«Я хочу висловити свою щиру вдячність моєму попереднику, кардиналу Шону О'Меллі, чиє мужнє і пророче керівництво залишило незгладимий слід не тільки в Церкві, але й у всьому суспільстві. У часи глибоких труднощів кардинал О'Меллі був моральним компасом для вірних і людей доброї волі в усьому світі. Він рішуче підтримував пріоритетність слухання голосу жертв зловживань, надаючи їм простір для того, щоб їх почули, повірили і супроводжували в їхньому пошуку істини, справедливості, зцілення та значущої інституційної реформи. Його спадщина – це відважна вірність Євангелію та гідності кожної людської особи», – заявив новий очільник, декларуючи намір розвивати цю спадщину, визначаючи як пріоритети підтримку місцевих Церков, допомагаючи впроваджувати належні системи запобігання та захисту. «Ми визнаємо, що це шлях навернення, яким ми всі неперервно йдемо. Як завжди нам нагадував Папа Франциск, тільки за цієї умови Євангеліє може бути справді почутим і вірогідним», – читаємо в комюніке.