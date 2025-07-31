Ватиканська обсерваторія: Папа призначив нового директора

Родом з індійського штату Гоа, астрофізик з тієї ж наукової установи і настоятель єзуїтської спільноти о. ДʼСоуза змінить на цій посаді брата Ґая Консольманьйо, який обіймав її з 2015 року. Він розпочне свій мандат 19 вересня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У четвер, 31 липня 2025 р., в день літургійного спомину святого Ігнатія Лойоли, у Ватикані повідомлено про те, що Папа Лев XIV призначив нового директора Ватиканської обсерваторії, однієї з найстарших у світі астрономічної обсерваторії. Ним став індійський єзуїт отець Річард Ентоні Д'Соуза, астроном цієї ж наукової установи. Він вступить на посаду 19 вересня, змінивши брата Ґая Консольманьо, який очолював обсерваторію від 18 вересня 2015 року, а тепер і продовжить працювати астрономом і президентом фундації Ватиканської Обсерваторії, що базується в Туксоні, штат Арізона, США.

Біографічна довідка

Отець Річард Д'Соуза народився в 1978 році в Індії, родом з регіону Ґоа. Він вступив до Товариства Ісуса в 1996 році і був висвячений на священника в 2011 році після вивчення філософії та богослов'я в Індії. Його академічна освіта включає: ступінь бакалавра фізики Коледжу Святого Ксаверія Університету Мумбаї, ступінь магістра фізики Гейдельберзького університету, де він працював над дисертацією в Інституті астрономії Макса Планка в Гейдельберзі, ступінь доктора філософії з астрономії Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана, а також дослідження в Інституті астрофізики Макса Планка в Гархінгу, Мюнхен, зосереджуючись на формуванні та еволюції галактик. Його резюме також включає постдокторську програму в Мічиганському університеті, Енн-Арбор, США. Співробітник Ватиканської обсерваторії з 2016 року, а з 2022 року обіймає посаду настоятеля єзуїтської спільноти. Дослідження отця Д' Соузи зосереджені на явищі злиття галактик та його впливі на сучасні властивості галактик, таких як Чумацький Шлях. Він публікується в численних міжнародних наукових журналах і є учасником кількох міжнародних наукових кооперацій, є членом Міжнародного астрономічного союзу, а нещодавно його ім'ям було названо астероїд.

Спадкоємність і оновлення

Призначення отця Д'Соузи, як зазначається у заяві, яку поширило Губернаторство Держави-Міста Ватикану, є важливим моментом спадкоємності та оновлення Ватиканської обсерваторії, однієї з найстаріших астрономічних обсерваторій у світі». Засновуючи нинішню Ватиканську обсерваторію в 1891 році, Папа Лев XIII визначив її місію в motu proprio «Ut Mysticam», зазначаючи: «Нехай буде ясно всім, що Церква і її пастирі не виступають проти правдивої і здорової науки, як людської, так і божественної, але що вони приймають, заохочують і сприяють їй усіма можливими зусиллями».

Сьогодні астрономи-єзуїти Ватиканської обсерваторії залишаються вірними цій місії, досліджуючи широкий спектр областей, від зірок, метеоритів і галактик до масштабного космологічного Всесвіту, пропонуючи перехрестя діалогу між наукою, богослов'ям та багатою традицією Церкви.

20 липня, в річницю висадки на Місяць у 1969 році, Папа Лев XIV відвідав приміщення обсерваторії в Кастель-Ґандольфо, де оглянув телескопи та прилади в куполах.