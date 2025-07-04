Кардинал Макріцкас став Архипресвітером базиліки Пресвятої Марії

Польському кардиналові Рилку, який дотепер був архипресвітером, виповнилося 80 років життя, що є граничним віком для посад у Римській курії. Литовського кардинала Макріцкаса Папа Франциск призначив коадʼютором, тобто єпископом з правом наступництва, у березні 2024 року.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Святіший Отець подякував кардиналу Станіславу Рилку за служіння Архипресвітером Папської базиліки Пресвятої Марії. Його наступником став кардинал Роландас Макріцкас, який до цього часу був Архипресвітером-коад'ютором згаданої Ліберіанської базиліки», – повідомлення про це у п’ятницю, 4 липня 2025 р., поширила пресслужба Святого Престолу.

Кардинал Станіслав Рилко був призначений Архипресвітером великої базиліки Пресвятої Марії у грудні 2016 року. На той час він був вислуженим головою Папської Ради в справах мирян. Саме 4 липня йому виповнилося 80 років життя, що є граничним віком для кардиналів, щоб обіймати посади в Римській курії.

Про те, що Папа Франциск призначив литовського архиєпископа Роландаса Макріцкаса, на той час Надзвичайного комісара базиліки Пресвятої Марії, її Архипресвітером-коад’ютором, тобто єпископом з правом наступництва, було оголошено, 20 березня 2024 року. В грудні того ж року Папа ввів його до Колегії кардиналів.