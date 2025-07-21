Кардинал Паролін: в іменах, які назвав Папа, зібрані всі жертви

Державний Секретар Святого Престолу прокоментував для ватиканських медіа недільний заклик Папи, присвячений ситуації в Газі, в якому він поіменно згадав загиблих під час обстрілу католицької парафії Святої Родини.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Лев під час молитви «Ангел Господній» у неділю, 20 липня, назвав імена трьох жертв ізраїльської атаки, здійсненої трьома днями раніше, на храм Святої Родини в Газі, але в цих іменах «присутні всі жертви» Гази. Про це ватиканським медіа заявив кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, який перебуває на відпочинку у Ф'єра-ді-Прім'єро, що в регіоні Трентіно-Альто-Адідже на півночі Італії.

«Святіший Отець під час сьогоднішньої молитви “Ангел Господній”, згадуючи про трагічні події в Газі цими днями, також хотів виразно назвати імена деяких жертв. Очевидно, що в іменах цих жертв присутні всі жертви трагедії в Газі», – підкреслив кардинал, додаючи: «Немає абсолютно ніякої різниці між ними, всі є об'єктом неприйнятного насильства, всі є жертвами конфлікту, який повинен якомога швидше завершитися. Ми приймаємо їх, ми дійсно відчуваємо їх усіх у наших серцях і для всіх, для всіх благаємо Божого миру і, перш за все, через їхню жертву, їхню кров, також і закінчення цієї трагедії».