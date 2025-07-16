Продовольчі набори від Папи Лева XIV для сімей на Харківщині

Через Апостольську елемозінерію та собор Святої Софії в Римі вирушила допомога від Папи Лева XIV для мешканців Старого Салтова та Шевченкового на Харківщині, які постраждали від російських бомбардувань. Кардинал Краєвський: «Милосердна любов не йде у відпустку».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio – Ватикан

Влітку сповільнюється діяльність, але не милосердна любов. Відпочинок Папи Лева у Кастель-Ґандольфо не стосується ініціатив солідарності, що здійснюються на підтримку людей, які страждають через війни. Через Апостольську елемозінерію, відому також як Дикастерія служіння милосердя, Святіший Отець надіслав продовольчі набори для мешканців Харківщини, що потерпають від постійних російських обстрілів.

Черговий вантаж від собору Святої Софії

«Святіший Отець попросив зробити якомога більше і якнайшвидше», – пояснив кардинал Конрад Краєвський, Апостольський елемозинарій, повідомляючи ватиканським медіа про свою розмову з Папою про відправку чергової допомоги. «Благодійність не йде у відпустку, ніколи!» – підкреслив Префект Дикастерії служіння милосердя, розповівши, що кілька днів тому від собору Святої Софії в Римі, який з 2022 року став епіцентром солідарності всього міста з Україною, виїхали вантажівки з пакунками, наповненими консервами, олією, макаронами. А разом з ними – деякі речі першої необхідності. Пункт призначення: Старий Салтів та Шевченкове Харківської області. Продукти харчування були надані Священним військовим константинівським орденом святого Юрія, італійською організацією, яка проводить духовні, культурні та благодійні акції згідно з християнськими принципами.

Пакунки з написом «Дар Папи Лева XIV для населення Харківщини» доставлено безпосередньо до сімей, які постраждали від обстрілів.