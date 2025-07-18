Голова Комісії захисту неповнолітніх: довіра не здобувається за наказом

Нещодавно призначений очільник Папської Комісії захисту неповнолітніх ділиться в інтерв’ю для ватиканських медіа про важливість обміну досвідом у сфері запобігання та супроводу постраждалих, оскільки відкритість на правду є передумовою вірогідності свідчення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Jean-Charles Putzolu - Ватикан

Читай також 05/07/2025 Лев XIV призначив нового голову Папської Комісії захисту неповнолітніх Кардинала ОʼМеллі, який очолював комісію до досягнення свого вісідмесятиріччя, замінить французький ієрарх Тібо Верні.

Нещодавно було повідомлено про те, що Папа Лев XIV призначив нового очільника Папської Комісії захисту неповнолітніх. Ним став Преосвященний Тібо Верні, Архиєпископ Шамбері та Ординарій Сен-Жан-де-Морієн і Тарантез, який до цього часу був членом цієї ж Папської комісії, а у французькому єпископаті донедавна був відповідальним за боротьбу зі злочинами проти неповнолітніх. Спочатку в Паризькій архидієцезії, а потім в рамках Конференції Єпископату Франції, архиєпископ Верні брав активну участь у боротьбі проти зловживань в Церкві, посвятивши себе слуханню і супроводу постраждалих, а також необхідній взаємодії з цивільними і судовими органами влади. Тепер він очолив комісію, яку 2014 року створив Папа Франциск, замінивши її першого очільника кардинала ОʼМеллі.

Покора, вдячність і рішучість

Розповідаючи в інтерв’ю для ватиканських медіа про те, з якими відчуттями він приймає новий обов’язок, архиєпископ Тібо Верні зазначив, що йому на думку спадають три слова. «Перш за все, слово “покора” перед обличчям серйозності та важливості місії та викликів, що з нею пов'язані. Потім слово “вдячність” нашому Святішому Отцеві Леву XIV за довіру, яку він мені виявив; вдячність, звичайно, також кардиналу О'Меллі, з яким я мав можливість співпрацювати в Папській Комісії, і за всю його працю. Третє слово – це “рішучість” продовжувати і поглиблювати цю роботу», – сказав він.

Розвивати та поглиблювати співпрацю

Як розповів ієрарх, у формуванні його рішучості ключову роль відіграв досвід слухання та супроводу постраждалих. У нього за плечима є також досвід праці з представниками громадянського суспільства й правосуддя. Тепер цим досвідом він покликаний ділитися на рівні вселенської Церкви, разом з усіма членами комісії. «Я зворушений тим, – зазначив він, – що зможу продовжувати поглиблювати цю роботу з кожним з членів та теперішньою командою. Пріоритетами будуть продовження роботи, вже представленої у щорічному звіті, ініціативи в країнах, що потребують допомоги, а також проект Memorare, спрямований на підтримку Церков у прийнятті та супроводі постраждалих від насильства. Незабаром будуть опубліковані керівні принципи. Вони містять вказівки щодо супроводу та захисту неповнолітніх. Ще одним моментом, який мені здається важливим, буде можливість мережевих ініціатив. Дуже часто окремі країни працюють самі по собі. Натомість ми повинні мати можливість підтримувати один одного і ділитися тим, що ми робимо».

Необхідність для відновлення вірогідності

За словами очільника Папської Комісії захисту неповнолітніх, здатність Церкви заопікуватися уразливими особами є вимогою для вірогідності Церкви. Церква потребує також смирення, пов’язаного з необхідністю визнавати правду, щоб могти дивитися у майбутнє. «Довіра не здобувається за наказом. Її заробляють і будують день за днем. Існує спокуса говорити про щось інше, хотіти перегорнути сторінку. Однак справа правди і супроводу постраждалих повинна тривати. Захист неповнолітніх залишається і завжди буде актуальним питанням. Це умова для того, щоб Євангеліє було почуте і заслуговувало на довіру», – вважає архиєпископ Тібо Верні.