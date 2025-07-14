Архиєпископ Ґаллаґер здійснює візит в Індію з метою зміцнення співпраці

Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями перебуватиме в азійській країні до 19 липня.

Vatican News

У неділю, 13 липня 2025 р., розпочався візит в Індію Секретаря Святого Престолу в справах стосунків з державами і міжнародними організаціями архиєпископа Пола Річарда Ґаллаґера, який триватиме до 19 липня. Про це повідомив Державний Секретаріат Святого Престолу через свій офіційний аккаунт у соціальній мережі «X».

У цьому ж повідомленні зазначається, що метою візиту є «консолідувати і зміцнити узи дружби і співпраці між Святим Престолом і Республікою Індія».