У Ватикані затвердили тексти для Святої Меси «pro custodia creationis»

Дикастерія Божественного культу і дисципліни Святих Таїнств додала до переліку текстів Святих Мес на різні потреби тексти для Святої Меси в намірі збереження створіння. Папа відслужить таку Месу 9 липня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Твої діла прославляють Тебе, щоб ми любили Тебе, і ми любимо Тебе, щоб Твої діла прославляли Тебе», – цими словами з твору святого Августина «Сповідь» розпочинається декрет Дикастерії Божественного культу та дисципліни Святих Таїнств, яким апробовано формуляр і читання для Святої Меси «pro custodia creationis» (в намірі збереження створіння).

У документі, датованому 8 червня 2025 року, коли цього року відзначалася Пʼятидесятниця, та представленому 3 липня у Ватиканському прессцентрі, зазначається, що Святіший Отець Лев XIV затвердив цей формуляр та розпорядився оприлюднити його з відповідними біблійними читаннями. Типовий текст поширений латинською мовою.

З Божих рук у Божі руки

Як зазначається у декреті, «таїнство створення є початком історії спасіння, вершиною якої є Христос, і від таїнства Христа воно отримує своє остаточне світло». «Святе Письмо закликає людей споглядати таємницю створення і безперервно дякувати Пресвятій Тройці за цей знак Її доброти, який, як дорогоцінний скарб, слід любити, берегти і водночас розвивати, а також передавати з покоління в покоління», – читаємо в документі, який у контексті того, що сьогодні є очевидними загрози для створіння через безвідповідальне використання та експлуатацію благ, які Бог довірив нашому піклуванню, стверджує слушність того, щоб до Святих Мес «pro variis necessitatibus vel ad diversa» додати Святу Месу «pro custodia creationis».

Цитуючи проповідь Папи Бенедикта XVI з нагоди урочистості Corpus Domini 2006 року та енцикліку Папи Франциска Laudato si’, в декреті підкреслюється, що в Пресвятій Євхаристії світ, який вийшов з Божих рук, повертається до Бога, адже в євхаристійному хлібі створіння спрямовується до обожествлення. Таким чином, «Пресвята Євхаристія є також джерелом світла та мотивації для нашої турботи про довкілля, та спрямовує нас бути охоронцями всього створіння».

Свята Меса в «Селищі Laudato si’»

Як повідомив під час зустрічі з журналістами кардинал Майкл Черні, Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, Папа Лев XIV відслужить приватну Святу Месу за цим формуляром у приватній формі 9 липня. Станеться це у «Селищі Laudato si’», освітній ініціативі, які діє на теренах Апостольського палацу в Кастель-Ґандольфо, що є літньою резиденцією Римських Архиєреїв. Нагадаємо, що Святіший Отець прибуде до Кастель-Ґандольфо пополудні, 6 липня, щоб провести тут період літнього відпочинку, й перебуватиме там до 20 липня.