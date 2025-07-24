Ватикан: е-крамниця для придбання філателістичних і нумізматичних продуктів

Губернаторство Держави-Міста Ватикану запустило оновлений сайт, що надає можливість колекціонерам та поціновувачам марок і монет з усього світу придбати офіційну продукцію Ватикану.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Від четверга, 24 липня, в мережі доступна нова платформа www.cfn.va відділу Губернаторства Держави-Міста Ватикану, що займається торгівлею філателістичною та нумізматичною продукцією (CFN). Колекціонери та поціновувачі з усього світу тепер можуть придбати офіційну продукцію Держави-Міста Ватикану безпосередньо в Інтернеті.

Портал пропонує випуски, присвячені понтифікату Папи Франциска, Святому Року 2025, періоду Sede Vacante та понтифікату Папи Лева XIV. Вся система розповсюдження була переглянута для забезпечення більшої прозорості та інклюзивності. У процесі оновлення особливу увагу присвячено екологічній сталості, прийняттю екологічно чистих рішень як у реалізації продукції, так і у виборі використовуваних матеріалів. Кожен елемент пропозиції – від упаковки до інформаційних матеріалів – переосмислений з метою зменшення впливу на довкілля, надання переваги матеріалам, придатним для вторинної переробки, та застосування відповідальних практик. Все це відповідає зобов'язанням Ватикану щодо сталого розвитку та конкретного екологічного переходу.

Із запуском нової онлайн-платформи користувачі, які раніше не реєструвалися, також можуть створити свій профайл. Нові процедури реєстрації посилюють відданість CFN справі захисту даних і запроваджують конкретні інструменти для гарантування більшої прозорості та контролю. Мета полягає в тому, щоб запропонувати всім – як чинним колекціонерам, так і новим ентузіастам – безпечний, відповідальний цифровий досвід, який повністю відповідає найвищим нормативним стандартам.