Папі подарували електркари для переміщенні під час апостольських візитів

Спеціальні транспортні засоби, що враховують рекомендації ватиканської жандармерії та авіаперевізника, виготовило італійське підприємство.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Два унікальні електромобілі, плід поєднання інженерного проектування та високої компетентності й ручної праці людей, які зайнялися створенням ексклюзивних транспортних засобів, призначених для приватних поїздок Святішого Отця і, перш за все, для використання під час Апостольських подорожей. Такий подарунок Папі Леву XIV приготувала команда італійської компанії «Exelentia» разом з Групою «Club Car». Делегація, до складу якої входили представники обох компаній, як керівники, так і механіки, які працювали над виготовленням, 3 липня 2025 р. особисто вручили електромобілі Святішому Отцеві під час його візиту до літньої резиденції в Кастель-Ґандольфо.

Стандарти безпеки та сталості

Два спеціальні транспортні засоби, виготовлені на базі електромобіля виробництва компанії «Garia», що входить до групи «Club Car», були вручну персоналізовані завдяки ретельній технічно-ремісничій обробці, яка, перш за все, передбачала підвищення загальної екологічності транспортного засобу, а також досягнення найвищих стандартів безпеки, враховуючи необхідність транспортування на борту літаків під час міжнародних поїздок Папи. Вхідні дані для реалізації проекту надійшли від Ватиканської жандармерії, яка затверджувала окремі етапи проекту. Командна робота була спрямована на збереження максимальної ефективності, підкресленої компактними розмірами, маневреністю транспортного засобу, зокрема, при переміщенні в обмеженому просторі та на маршрутах з високою щільністю пішоходів.

Зручне транспортування

Ці транспортні засоби можна зручно та безпечно перевозити літаками, що здійснюють далекомагістральні рейси, без необхідності їх розбирати, що значно полегшує операції з посадки та вивантаження і значно скорочує час на логістику. Вагомий внесок в унікальність проекту зробила авіакомпанія ITA Airways, яка допомогла визначити технічні характеристики, зокрема розміри засобів та кріплення, необхідні для завантаження на літаки. Крім того, з метою підвищення зручності використання, кузов був індивідуалізований шляхом додавання передньої ручки та бічних опор, розміщених під підлокітником, щоб забезпечити надійне тримання та зручність при посадці та висадці з транспортного засобу, який таким чином підходить для забезпечення та супроводу прилюдних появ Святішого Отця під час відвідин міст в усьому світі.