Дикастерія віровчення схвалила Марійську набожність у Літмановій

Відповідний лист був надісланий Пряшівському архиєпископу візантійського обряду. Дикастерія визнає духовні плоди, але нічого не каже про достовірність гаданих ймовірних обʼявлень.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Відповідно до затверджених минулого року нових норм щодо розслідування гаданих надприродних явищ, Дикастерія надала своє судження «nihil obstat» щодо духовних практик, пов’язаних із ймовірними об’явленнями Пречистої Діви Марії, які нібито відбулися між 1990 та 1995 роками на горі Звір у Літмановій у Словаччині. Відповідний лист префект кардинал Віктор Мануель Фернандес надіслав Преосвященнішому Йоні Максиму, Прашівському митрополитові Греко-Католицької Церкви в Словаччині.

Приймаючи запит ієрарха, який вказує на незліченну кількість «щирих і глибоких сповідей» і навернень, а також цінує «численні духовні плоди, отримані паломниками, які не перестають відвідувати це місце», незважаючи на те, що стверджуваний феномен закінчився тридцять років тому, Дикастерія проаналізувала пов'язані з ним послання. Вони містять «цінні заохочення до навернення»: «Дозвольте Ісусу звільнити вас... І не дозволяйте вашому ворогові обмежити вашу свободу, за яку Ісус пролив стільки крові». Сама Богородиця представляє себе «щасливою» і запрошує віднайти справжній шлях до щастя у визнанні того, що нас безумовно люблять: «Я люблю вас такими, якими ви є... Я хочу, щоб ви були щасливими, але цей світ не зробить вас щасливими».

Різні послання підбадьорюють людей, показуючи, що шлях Євангелія не є складним: «Він хоче, щоб ви були дедалі простішими». Віднайдення радості і миру в Господі дає можливість свідчити і поширювати мир. Послання також наголошують на необхідності відповіді та участі в ініціативі Господа, наслідуючи Христа, Який дарує себе з любові. Любов до наших братів і сестер стає синтезом нашої відповіді і нашого сповнення.

У листі кардинал Фернандес визнає, що в обмеженій кількості послань є уривки з «деякими двозначностями і неясними аспектами», але, беручи до уваги те, що Доктринальна комісія у цій справі вже заявила в доповіді 2011 року, можна припустити, що це пов'язано з внутрішньою інтерпретацією гаданих візіонерів. Насправді, ці кілька послань представлені не як висловлювання, а як внутрішній досвід: ті, хто їх переживає, намагаються перекласти їх словами, які, однак, неминуче є неточними. З цієї причини митрополитові рекомендовано видати збірку, «яка виключає ті нечисленні твердження, які можуть призвести до плутанини і порушити віру простих людей». Дикастерія повторює, що nihil obstat не означає визнання надприродної достовірності передбачуваних об'явлень, але «дозволяє схвалити прилюдний культ і повідомити вірним, що вони можуть без ризику звертатися до цієї духовної пропозиції, якщо бажають».

Стверджувані об'явлення почалися 5 серпня 1990 року за три кілометри від Літманової, невеликого греко-католицького села в горах на півночі Словаччини, і стосувалися трьох дітей: 11-річної Іветки Корчакової, 12-річної Катки Чеселкової та 9-річного Мітька Чеселкова, яким нібито обʼявилася Пресвята Богородиця під іменем Непорочної Чистоти.